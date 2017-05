Scarlett Johansson dan Yoko Ono Tergabung di Film Animasi Isle of Dogs

Metrotvnews.com, Jakarta: Sembilan tahun setelah Fantastic Mr. Fox (2009), Wes Anderson akan kembali dengan film animasi terbaru. Film diberi judul Isle of Dogs dan dijadwalkan tayang mulai pertengahan tahun depan.



Dilansir dari The Wrap, Isle of Dogs berkisah tentang usaha seorang anak dalam mencari anjingnya yang hilang di Jepang. Naskahnya ditulis oleh Anderson sendiri, yang sekaligus menjadi sutradara dan salah satu produser.

Film ini menjadi karya kesembilan Anderson sebagai sutradara dan karya kedua untuk jenis film panjang animasi dengan teknik stop-motion. Animasi sebelumnya adalah Fantastic Mr. Fox (2009) yang masuk sebagai nominasi film animasi terbaik dalam ajang penghargaan Golden Globe 2010 dan Oscar 2010.Dalam Isle of Dogs, Wes Anderson kembali bekerjasama dengan nama-nama lama. Scott Rudin dan Jeremy Dawson terlibat sebagai produser. Sinematografi ditangani oleh Tristan Oliver dan soal musik dikerjakan oleh Alexandre Desplat.Sejumlah aktor dan aktris terlibat sebagai pengisi suara, antara lain Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, dan Tilda Swinton. Seniman Yoko Ono juga turut mengisi suara.Isle of Dogs sedang dalam tahap produksi di London di bawah atap Annapurna Pictures, Indian Paintbrush, American Empirical Pictures, dan Scott Rudin Productions. Fox Searchligt Pictures menjadwalkan film tayang mulai 20 April 2018.(ELG)