Paul McCartney Berkostum Bajak Laut di Film Pirates of the Carribean 5

Metrotvnews.com, Jakarta: Paul McCartney berbagi foto dirinya saat mengenakan kostum film Pirates of the Carribean 5. Diberitakan sebelumnya, personel The Beatles itu memang akan menjadi cameo dalam episode yang berjudul Dead Men Tell No Tales.



Belum ada bocoran lebih lanjut tentang perannya, tetapi situs IMDb mencantumkan perannya sebagai Jail Guard 2.

Seperti yang diunggah di Instagram, McCartney yang berkostum bajak laut memiliki jenggot panjang, rambut gimbal, dan memegang satu set kartu remi.Dead Men Tell No Tales dirilis pada 26 Mei mendatang. Johnny Depp akan kembali sebagai Kapten Jack Sparrow, begitu juga dengan Geoffrey Rush yang akan kembali sebagai Kapten Hector Barbossa.Selain itu, Javier Bardem bergabung dengan waralaba ini dan akan tampil sebagai penjahat utama, Kapten Armando Salazar. Sementara Orlando Bloom akan kembali sebagai Will Turner setelah absen pada episode On Stranger Tides (2001).McCartney bukan satu-satunya musisi yang pernah tampil di film ini. Sebelumnya, gitaris The Rolling Stones Keith Richard pernah memerankan Captain Teague di episode At World’s End dan On Stranger Tides.(DEV)