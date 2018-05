Reza Rahadian Sebut Hanung Bramantyo Kembali Buktikan Diri lewat Film The Gift

Jakarta: The Gift menjadi film panjang ke-10 Hanung Bramantyo yang melibatkan Reza Rahadian sebagai aktor. Lewat film ini, Reza mengaku kembali melihat sosok Hanung yang bebas seperti dia kenal dalam beberapa film terdahulu.



"Mas Hanung kembali kepada Hanung Bramantyo yang saya kenal, yang membuat film seperti Perempuan Berkalung Sorban, Tanda Tanya. Itu dua film favorit saya dari Hanung – dan tentu Kartini," kata Reza saat berkunjung ke kantor redaksi Medcom.id dalam rangka promosi film, Selasa, 22 Mei 2018.

Menurut Reza, The Gift memberi Hanung ruang eksplorasi sangat besar untuk berkarya sebagai sutradara. Ruang ini tidak selalu didapat sutradara dalam setiap proyek film. Hal ini pula yang membuat Reza senang terlibat dan bekerja sama sebagai aktor."Mas Hanung bebas, mulai dari menentukan plot cerita. Jadi struktur dan sinopsis sudah didapat. Ide cerita ini kan datang dari Pak Anirudhya (Mitra), salah satu produser juga, kemudian dikembangkan oleh penulis skenario, lalu juga oleh Hanung. Sebebas itu juga menentukan pemain yang dia mau, pola penggarapan seperti apa, scoring yang tepat buat film ini, desain poster, segalanya di film ini kecuali jadwal tayang," tutur Reza.Reza juga mengaku puas atas pemilihan sejumlah kru baru yang memegang posisi kunci departemen. Salah satunya adalah pemilihan Galang Galih sebagai sinematografer atau pengarah fotografi (director of photography). The Gift adalah debut film panjang Galih sebagai pengarah fotografi."Salah satu yang saya kagum di film The Gift adalah – saya sangat kritis ke film saya sendiri, bagaimana ketajaman mata seorang Hanung melihat bakat yang dimiliki oleh Galang. The Ini menjadi film perdananya dan bagus banget hasil kerjanya. Artinya, dia (Hanung) menumbuhkan lagi. Sineas baru kan banyak lahir dari Hanung Bramantyo," ungkap Reza.Perempuan Berkalung Sorban (2009) adalah film panjang pertama Hanung yang melibatkan Reza. Setelah itu, menyusul sembilan film lain termasuk Perahu Kertas, Surga yang Tak Dirindukan, Benyamin Biang Kerok, serta The Gift.Film ini sekaligus menjadi debut produksi Seven Sunday Films dengan produser Anirudhya dan Rodney L Vincent. Beberapa pemain lain yang terlibat adalah Ayushita Nugraha, Dion Wiyoko, dan Christine Hakim.The Gift telah diputar perdana di Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2017. Film ini akan dirilis di bioskop pada Kamis, 24 Mei 2018.(ELG)