Proyek Film-film Terbaru Star Wars Tidak Ditunda, tetapi Diperbaiki

California: Sejumlah proyek film sempalan Star Wars sempat dikabarkan mengalami penundaan karena performa box office Solo: A Star Wars Story yang tidak terlalu bagus. Namun kabar terbaru dari Hollywood meluruskan desas-desus tersebut.



Menurut laporan The Hollywood Reporter pada Jumat, 22 Juni 2018 lalu, sejumlah sumber menyebut bahwa Walt Disney dan Lucasfilm memang meninjau ulang proyek film mereka setelah film Solo jeblok. Namun mereka tidak menunda dan tetap melanjutkan proyek itu.

"Mereka tidak memperlambat pengembangan (proyek), tetapi mereka 'memulihkan diri'," kata seorang sumber.Sumber lain menyebut bahwa tim Lucasfilm mencari tahu cara lain untuk membuat dan memasarkan film-film yang akan dirilis setelah Star Wars Episode IX. Film ketiga dalam trilogi ketiga ini akan dirilis di bioskop pada akhir Desember 2019.(Baca juga: Sutradara Star Wars: The Last Jedi Menampilkan Joseph Gordon-Levitt Sebagai Cameo "Itu bukan berarti proyek sempalan tidak akan terjadi. Artinya, mereka hanya mencoba mencari tahu bagaimana untuk membuat dan memasarkan proyek-proyek itu dengan cara berbeda," katanya."Belajar dari reaksi terhadap Last Jedi (Episode VIII) dan performa (box office) Solo, kini mereka akan melihat proyek apa yang datang dan seberapa bagus proyek itu, sebelum membuat jadwal apapun. Semua ini sangat bisa dipahami," kata sumber ketiga.Sebelumnya, laporan Collider menyebut bahwa menurut beberapa sumber, proyek film sempalan Star Wars mengalami penundaan. Proyek yang dimaksud antara lain film solo untuk karakter Obi-Wan dan film solo untuk karakter Boba Fett.Sejauh ini, ada empat proyek terbaru Star Wars yang sudah terungkap. Selain Episode IX yang sudah punya jadwal rilis, ada trilogi terbaru garapan Rian Johnson, film Obi-Wan, dan film Boba Fett. Lalu ada seri film yang ditulis dan diproduksi David Benioff and DB Weiss, duo kreator serial Game of Thrones, serta serial televisi produksi Jon Favreau.(TIN)