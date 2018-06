Simak Trailer Film Debut Lady Gaga

Jakarta: Lady Gaga akan memulai debut aktingnya dalam film A Star Is Reborn. Penyanyi bernama lengkap Stefani Joanne Angelina Germanotta itu beradu peran bersama Bradley Cooper, aktor yang juga memulai debutnya di dunia belakang layar melalui film ini.



Berkisah tentang penyanyi bernama Jackson Maine (Bradley Cooper), penyanyi musik country yang menemukan talenta bernyanyi dari sosok Ally (Lady Gaga) yang pemalu.

"Aku tidak menyanyikan laguku sendiri. Aku hanya tidak merasa nyaman. Hampir semua orang mengatakan padaku mereka suka dengan suaraku, tapi tidak dengan penampilanku," kata Ally, dikutip dari percakapannya dengan Maine dalam trailer."Menurutku kamu cantik," balas Maine.Dalam cuplikan trailer ikut menampilkan duet perdana Cooper bernyanyi live bersama Lady Gaga.Syuting film ini mengambil beberapa lokasi di antaranya panggung musik di Glastonbury pada 2017 untuk mengambil gambar aksi Cooper bernyanyi di atas panggung. Beberapa potongan adegan Lady Gaga diambil saat ia menjadi penampil dalam Coachella 2017, yang saat itu ia sekaligus mengejutkan penonton dengan membawakan lagu terbarunya The Cure.Film ini merupakan karya remake keempat, setelah sebelumnya versi original karya William A. Wellman dan Robert Carson rilisan 1937 ini dibawakan oleh aktor Janet Gaynor dan Fredric March. Kisah serupa kembali diangkat pada 1954, diperankan oleh Judy Garland dan James Mason. Garland mendapatkan trofi Academy Award berkat perannya dalam film ini. Lalu pada rilisan 1976, Barbra Streisand dan Kris Kristofferson didapuk sebagai dua lakon utama.Bradley Cooper sempat bekerja sama dengan sutradara Clint Eastwood dalam film American Sniper sebagai sutradara sekaligus aktor. A Star Is Reborn menjadi proyek solonya sebagai sutradara.Selain sebagai sutradara dan aktor dalam film, Cooper ikut bertanggung jawab sebagai penulis naskah bersama Will Fetters dan Eric Roth.Cooper ikut memproduseri film ini bersama Bill Gerber, Jon Peters, Todd Phillips, Lynette Howell Taylor. Sementara bangku eksekutif produser ditempati Basil Iwanyk dan Ravi Mehta.A Star Is Reborn dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Oktober 2018.(ELG)