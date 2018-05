Sylvester Stallone Kembali Berakting di Film Rambo 5

California: Sylvester Stallone dikabarkan kembali memerankan tokoh legendaris serdadu John Rambo untuk film kelima Rambo. Pendanaan dan distribusi film ditangani oleh Millenium Films dengan produser Avi Lerner.



Rambo V, seperti dilaporkan Screen Daily, melibatkan Stallone sebagai penulis naskah dan Lerner sebagai produser. Proyek ini akan dibawa lai ke Pasar Film Cannes 2018 di Prancis selama sepekan mendatang untuk ditawarkan ke para calon investor dan rekan lain. Opsi agenda syuting dijadwalkan pada September 2018.

Lerner adalah sineas kelahiran 1947 yang telah memproduksi banyak film laga Amerika, termasuk Criminal dan The Hitman's Bodyguard. Dia menjadi rekan Stallone sebagai produser-aktor dalam tiga episode film seri The Expendables.Untuk seri Rambo, Lerner menjadi produser film keempat, Rambo (2008) yang diarahkan langsung oleh Stallone. Film keempat ini merupakan pengolahan materi lama karena film Rambo terakhir atau episode ketiga dirlis pada 1988, 20 tahun sebelumnya.Untuk Rambo V, kisahnya mengikuti Rambo yang telah bekerja di sebuah peternakan. Suatu ketika, putri dari salah satu kawannya diculik. Demi menyelamatkan dia, Rambo menyeberangi perbatasan AS-Meksiko dan berhadapan dengan kartel Meksiko paling kejam.Waralaba Rambo diawali dengan film adaptasi novel First Blood yang dirilis pada 1982 dengan sutradara Ted Kotcheff. Setelah itu menyusul tiga sekuelnya, yaitu Rambo: First Blood Part II (1985) yang paling laris, Rambo III (1988), dan Rambo (2008).Tahun lalu, Stallone muncul sebagai salah satu tokoh pendukung di film superhero Guardians of the Galaxy Vol. 2 garapan James Gunn. Saat ini, dia sedang dalam tahap syuting untuk film tinju kedelapan dalam waralaba Rocky, yaitu Creed II dengan sutradara Steven Caple Jr.(DEV)