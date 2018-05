Hanung Tantang Diri Sendiri lewat Film The Gift

Jakarta: Bekerjasama dengan Seven Sunday Films, Hanung Bramantyo menantang diri membuat film dari karya orisinil, tanpa berpangku pada naskah jadi atau menyadur dari karya novel. Hanung pun langsung jatuh cinta ketika ditawari film The Gift.



"Saya dari awal membaca sudah jatuh cinta dengan ceritanya. Saya bilang saya akan membuat film ini dengan estetika saya dan pilihan semua dari saya. Percayalah pada saya karena saya akan membuat sungguh-sungguh," kata Hanung di kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu, 19 Mei 2018.

Awalnya, dari pihak produser menawarkan tiga judul film. Kemudian, karya The Gift dipilih untuk diangkat menjadi cerita. Ia mengaku bersemangat dalam mengerjakan proyek film ini."Kenapa saya sangat bersemangat, karena ini tidak dari novel, tidak dari urban legend. Ini tidak dari sesuatu yang dikenal dulu. Ini benar-benar come up dari original story. Bukan berarti tidak ingin bikin film novel, saya cuma kepingin menantang diri saya, menantang diri penonton apakah bisa film Indonesia muncul dibuat dari original story. Kalau memang bisa, akhirnya bisa tumbuh juga penulis skenario baru, jadi kemudian tidak ada beban membuat film harus dari novel," jelasnya.Film The Gift bercerita tentang pertemuan Tiana (Ayushita) dan Harun (Reza Rahadian) yang memiliki keakraban dengan kegelapan. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda soal kegelapan. Ketika Harun merasa terpuruk dan kesepian, Tiana justru menikmati kegelapan sebagai tempat ia menciptakan hidup yang diinginkan.Ide cerita ini berasal dari Anirudhya Mitra yang sekaligus berperan sebagai produser. Rodney L. Vincent bersama Ajeng Vincent duduk di bangku produser eksekutif.Hanung Bramantyo dipercaya oleh Seven Sunday Films menyutradarai sekaligus mengembangkan ide cerita film The Gift. Film ini telah dipersiapkan sejak dua tahun lalu dan mengambil lokasi syuting di Yogyakarta dan Italia.Aktor yang terlibat di antaranya Ayushita, Reza Rahadian, Dion Wiyoko, dan Christine Hakim.Sebelumnya, Hanung Bramantyo menyutradarai beberapa film yang memang diambil dari novel, sebagai contoh film Ayat Ayat Cinta yang sempat sukses menarik perhatian penonton. Lalu, Benyamin Biang Kerok, film yang mencoba mengangkat tokoh Pengki yang lekat dengan Benyamin Sueb.Kendati sempat mendapat kritik pedas dari sejumlah pihak atas karyanya, Hanung tidak menjadikan film The Gift sebagai momen 'balas dendam'. Ia berdalih waktu tayang saja yang tepat serta alur cerita yang memang sudah jelas untuk bisa dikemas."Ini jelas 'masakannya' love story. Mungkin sedikit-sedikit sakit, main-main simbol. Ini jelas, saya bisa lebih all out," jawab Hanung.(ELG)