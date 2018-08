Gal Gadot Ikut Isi Suara Film Ralph Breaks The Internet

California: Gal Gadot bergabung sebagai aktris pengisi suara dalam film animasi Ralph Breaks the Internet produksi Walt Disney Animation Studios. Dia mengisi suara tokoh perempuan pembalap mobil yang akan bersaing dengan Vanellope dan Ralph.



Menurut laporan Deadline, tokoh Gal bernama Shank. Dia dikenalkan sebagai pembalap yang tangguh dan berbakat. Shank berasal dari gim video online balap mobil bernama Slaughter Race.

Seri film animasi ini mengambil premis utama seandainya para karakter animasi dalam gim video bisa hidup dan berinteraksi seperti manusia. Puluhan karakter ini hidup dalam arena mesin gim milik Litwak dan bisa bertemu lewat sambungan terminal listrik.Ralph Breaks The Internet mengambil latar cerita enam tahun setelah peristiwa film pertama, Wreck-It Ralph (2012). Ralph dan Vanellope, yang sekarang telah bersahabat, menemukan sambungan kabel internet dalam dunia perangkat gim video mereka. Lewat sambungan ini, mereka bertualang ke dunia baru.Ralph dan Vanellope bertemu Shank dan kawan-kawannya ketika mereka menjelajahi internet untuk mencari perangkat pengganti gim balapan Sugar Rush milik Vanellope. Shank dikenal sebagai pembalap jalanan yang telah melalui banyak hal. Dia keras tetapi punya kehangatan. Vanellope terlibat balap mobil dengan Shank."Shank itu luar biasa dalam balap mobil dan punya getaran bad-girl di dirinya. Namun begitu film berjalan, kalian sadar betapa dia seru, bijaksana, dan hangat di dalam, yang mana adalah hal paling aku suka dari dia," kata Gal, seperti dikutip Deadline.Gal adalah aktris Israel kelahiran 1985. Tahun lalu, dia muncul sebagai Wonder Woman dalam film Wonder Woman dan Justice League. Saat ini, dia sedang ikut syuting film sekuel Wonder Woman 1984 yang akan dirilis pada 2019.Ralph Breaks the Internet dijadwalkan rilis di bioskop pada November 2018.(DEV)