Cara Delevingne Terlibat Proyek Drama Musikal Bersama Aktor Beauty and the Beast

Jakarta: Cara Delevingne dikabarkan terlibat proyek drama musikal yang diselenggarakan Bow and Arrow Entertainment bertajuk Her Smell. Dalam proyek ini, aktor Dan Stevens, pemeran tokoh Beast dalam Beauty and the Beast ikut bergabung bersama Elisabeth Moss, Eric Stoltz, Virginia Madsen, dan Dylan Gelula.



Drama musikal ini akan diarahkan sutradara Alex Ross Perry berdasarkan naskah yang ia tulis sendiri. Alex Ross Perry merupakan penulis naskah skenario film Christopher Robin yang dijadwalkan tayang Agustus 2018 di bioskop Amerika.

Sebelumnya, Amber Heard, Ashley Benson, Agyness Deyn, dan Gayle Rankin dikabarkan ikut bergabung.Elisabeth Moss berperan sebagai Becky Something, seorang penyuka musik punk-rock yang sangat destruktif dan menjadi pemimpin untuk band rock Something She, band yang beranggotakan semua perempuan. Melalui perjalanan panjang, ia berusaha untuk bisa meramu kreativitas dan membawa grup musiknya pada kesuksesan.Sementara itu, Cara Delevingne berperan sebagai pemimpin grup band perempuan Akergirls, yang akan bersitegang dengan Moss sebagai mentor Akergirls. Film ini akan menampilkan beberapa lagu asli yang ditulis Alicia Bognanno dari band rock asal Amerika, Bully bersama musisi Anika Pyle yang dikenal sebagai musisi feminis yang sempat memperkuat grup musik pop punk, Chumped.Selain sebagai aktor, Elisabeth Moss ikut dalam proses produksi proyek ini bersama dengan Adam, Piotrowicz, Perry, Matthew Perniciaro dan Michael Sherman dari Bow and Arrow Entertainment.Karya ini diproduksi pihak rumah produksi Voltage Pictures yang telah menjual hak internasional di Cannes Film Festival."Kami sangat senang membawa cerita yang kuat ini ke Festival Cannes, para pemain dari kalangan aktris bertalenta di industri bersama dengan silsilah dari kalangan pembuat film," ungkap CEO Voltage Nicolas Chartier, dikutip dari laman Variety, Rabu, 9 Mei 2018.Sebelumnya, Delevingne membintangi film Valerian and the City of a Thousand Planets. Sementara Stevens membintangi Beauty and the Beast.(ELG)