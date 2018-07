Sabrina Jadi Film Horor Pertama Christian Sugiono

Jakarta: Kesuksesan The Doll 2 sebagai film box office di tahun 2017 menjadi satu di antara banyak alasan Christian Sugiono tertarik bergabung dalam proyek sempalannya, film Sabrina. Ini menjadi debut aktor yang akrab disapa Tian itu dalam genre horor.



"Ini film horor pertama saya. Sebelum Rocky menawarkan, ada beberapa naskah yang sampai ke saya lalu saya baca. Saya sebagai pemain, kita kalau bikin film naskah sama hasilnya bisa berbeda. Apalagi film horor yang kebanyakan main kaget, ada setan dan kuntilanak. Kalau baca di naskah saya enggak dapat rasanya karena hanya mengandalkan visual dan editing," papar Tian dalam jumpa media di XXI Senayan City, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018.

Tian melihat tawaran menarik dari sang sutradara yang menyuguhkan cerita horor berbeda di film Sabrina."Di Sabrina berbeda, ketika saya membaca skenario sebagai pemain saya bisa mengikuti, dan sudah membayangkan filmnya seperti ini. Ada jalan cerita, enggak hanya mengandalkan setan yang mengagetkan saja," kata Tian.Aktor berusia 37 tahun itu juga tertarik lantara film induknya yakni The Doll 2 terbukti sukses dan Sabrina dirasa memiliki peluang yang sama."Sabrina adalah spin off dari sekuel The Doll, kita semua tahu The Doll 2 sukses. Ketika ada spin off dari film sukses, potensi suksesnya lebih besar. Kemungkinan sukses yang tinggi ini jadi saya mau ikut," tuturnya.Dia tidak menolak jika kelak kembali mendapat tawaran bermain film horor, tetapi dengan syarat tim produksi yang serius dan berkualitas. Kendati film horor dianggap laku keras di Indonesia, bukan berarti kualitas proyek film terbengkalai."Kalau ada tawaran film bagus, naskah bagus, produksi bagus. Karena menurut saya horor harus digarap serius. Banyak orang di Indonesia berpikir mau cari duit bikin aja film horor pasti laku, itu betul. Kalau punya uang Rp500 juta dapat produksi film horor dengan dapat penonton sekian, tapi jadinya film horor murahan. Nah, kalau saya ditawari main film horor lagi, saya mau lihat dulu produksi film horornya, seberapa serius, karena tidak gampang bikin film horor apalagi film horor yang bagus," jelas Tian.Dalam film Sabrina, Christian Sugiono berperan sebagai Aiden, suami dari Maira. Dia berprofesi sebagai pengusaha boneka Sabrina second edition.Film Sabrina tayang di bioskop mulai 12 Juli 2018.(ELG)