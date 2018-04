Garap Reuni Z, Soleh Solihun Ambil Gaya Shaun of the Dead

Jakarta: Reuni Z, film cerita kedua Soleh Solihun sebagai penulis dan sutradara adalah genre ‎yang dia sukai sejak lama, yaitu horor zombie berbalut drama komedi. Untuk film ini, Soleh mengaku dia dan tim mendapat banyak pengaruh dari film horor komedi Shaun of the Dead.



‎"Film ini memang inspirasinya dari situ. Maksudnya gaya bercandanya karena saya suka. Jadi inspirasi terbesar adalah Shaun of the Dead tulisan Simon Pegg, bukan film-film zombie lain‎," jelas Soleh usai pemutaran pers Reuni Z di XXI Epicentrum Jakarta, Kamis, 5 April 2018.

‎Soleh juga menyoroti beberapa komentar di media sosial, yang menyebut film ini "meniru" Train to Busan (2016) garapan Yeon Sang-ho. Komentar muncul merespons trailer yang dibagikan Rapi Films di YouTube sebulan lalu.Menurut Soleh, selain wabah zombie, Reuni Z dan Train to Busan jelas banyak perbedaan. "Ya bukan (meniru), ini enggak ada keretanya, enggak ada orang Koreanya," tukas Soleh.Namun dia menegaskan bahwa timnya mengambil referensi dari satu film sejenis yang sama-sama mereka gemari. Soleh mengembangkan naskahnya bersama Agasyah Karim dan Khalid Kasogi.‎"Referensi terbesar, jujur saja, Shaun of the Dead karena saya, Aga, Ogi sangat suka film itu. Jadi gaya komedinya dari situ. Kalau film lain saya enggak bisa bilang karena saya enggak merasa inspirasinya dari sana," tutur Soleh.Reuni Z mengikuti kisah para lulusan SMA Zenith angkatan 1997 yang berkumpul reuni di sekolah setelah 20 tahun tak bertemu. Namun kemeriahan buyar saat mendadak grup cheerleader sekolah berubah menjadi zombie. Dari para tamu alumni, ada empat mantan sahabat SMA yang tak akur karena konflik masa muda.Sejumlah pemain yang terlibat antara lain Soleh sendiri, Tora Sudiro, Ayushita, Dinda Kanya Dewi, Anjasmara, Dian Nitami, Surya Saputra, Verdi Solaeman, Henky Solaeman, Ence Bagus, Fanny Fabriana, Cassandra Lee, Kenny Austin, dan Bisma Kharisma.Produksi dilakukan di bawah bendera Rapi Films dengan produser Gope Samtani dan produser eksekutif Sunil Samtani. Film ini menjadi film kedua Soleh sebagai sutradara setelah Mau Jadi Apa? produksi Starvision Plus. Soleh kembali berbagi kursi sutradara dengan Monty Tiwa.Reuni Z dijadwalkan tayang di bioskop mulai Kamis, 12 April 2018.(ELG)