J.K Rowling Sebut Karya Terbarunya Terinspirasi Mitologi Indonesia

Jakarta: Kejutan di trailer terbaru Fantastic Beasts 2, bahwa aktris berdarah Asia timur Claudia Kim adalah pemeran tokoh Nagini, yang ternyata adalah makhluk mistik ular setengah manusia, memancing protes dari sejumlah penggemar kisah Harry Potter.



Mereka menganggap penjelasan karakter "setengah manusia" terlalu memaksa dan pemilihan Claudia hanya demi mendapat kesan keragaman rasial. Dalam tujuh episode novel Harry Potter, Nagini selalu diceritakan sebagai ular mistik betina berukuran besar, yang adalah perpanjangan nyawa Voldemort.

The Naga are snake-like mythical creatures of Indonesian mythology, hence the name ‘Nagini.’ They are sometimes depicted as winged, sometimes as half-human, half-snake. Indonesia comprises a few hundred ethnic groups, including Javanese, Chinese and Betawi. Have a lovely day ????