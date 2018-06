Bryce Howard Ungkap Keunikan Karakternya di Film Jurassic World 2

California: Aktris Bryce Dallas Howard kembali bermain sebagai Claire Dearing di film sekuel Jurassic World: Fallen Kingdom garapan sutradara JA Bayona. Menurut Bryce, sebagai tokoh wanita, Claire punya karakter yang jarang ditemukan pada para tokoh wanita di film-film laga kebanyakan.



"Mereka akan jadi karakter gadis dalam kesusahan (damsel in distress) atau pahlawan wanita yang kuat, dan tidak ada di antaranya," kata Bryce dalam catatan produksi Fallen Kingdom yang diterima Medcom.id, Selasa, 5 Mei 2018.

Bryce menyebut bahwa Claire berada di antara dua kutub karakter ini. Dia punya kekuatan, tetapi juga lemah dan membutuhkan bantuan."Apa yang aku suka dari Claire adalah bahwa kalian tak perlu menyukai dia sepanjang waktu, tetapi kalian bisa nyambung ke dia. Kalian memahami dia dan yakin ada konflik batin dalam dirinya. Bermain sebagai wanita yang punya tujuan dan fokus, yang sekaligus ceroboh dan puas diri, itu menyenangkan karena itulah manusia," lanjutnya.Claire muncul sejak Jurassic World (2015) garapan sutradara Colin Trevorrow. Dia adalah eks manajer operasional taman dinosaurus yang kemudian, setelah insiden kehancuran taman, beralih profesi menjadi aktivis grup pelindung dino.Untuk mendalami dan menonjolkan karakter Claire itu, Bryce mengambil inspirasi dari novel-novel karya Michael Crichton. Michael adalah penulis novel asli Jurassic Park (1990) dan The Lost World (1995) yang menjadi sumber materi adaptasi seri film Jurassic. Tak hanya novel tentang dinosaurus kloning, Michael juga menulis sejumlah novel sci-fi dan thriller lain sejak 1966 hingga meninggal pada 2008."Aku membaca banyak novel Michael Crichton dan di sana ada beberapa tema yang dapat dikenali, yang mengalir di semua tulisannya. Layaknya penulis sci-fi ikonik, dia membuat kita siap dengan masa depan. Dia menyiapkan kita secara emosional supaya kita dapat membuat keputusan tepat berdasarkan kemanusiaan kita sendiri," ujar Bryce."Ada beberapa pertanyaan yang dihadapi Claire: apakah menyelamatkan dinosaurus adalah pilihan manusiawi, atau lebih baik menyerahkan alam bertindak dan membiarkan dinosaurus dihancurkan?" imbuhnya.Dalam Fallen Kingdom, Bryce kembali beradu akting dengan Chris Pratt. Lalu ada dua tokoh baru yang diperankan Justice Smith, Daniella Pineda, dan Ted Levine. Film ini disutradarai JA Bayona dengan naskah garapan Colin Trevorrow dan Derek Connolly.Fallen Kingdom dirilis di bioskop Indonesia mulai hari ini, Rabu, 6 Juni 2018.(ELG)