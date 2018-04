Puluhan Tahun Berkarier, Harrison Ford Akhirnya Gabung di Film Animasi

Jakarta: Harrison Ford sudah memulai karier di dunia akting sejak 1966 sehingga patut disebut legenda. Namun, selama puluhan tahun menekuni profesi aktor, ada satu genre yang belum pernah Harrison ikut terlibat yaitu, film animasi.



Pengalaman satu-satunya Harrison di dunia animasi adalah ketika menyuarakan karakter Han Solo untuk segmen Star Wars Holiday Special yang disiarkan di TV pada tahun 1978. Kesempatan mengisi suara film animasi akhirnya datang kepada Harrison lewat film sekuel The Secret Life of Pets.

Menurut laporan Deadline, Harrison Ford akan ikut bergabung mengisi suara film produksi Illumination Entertainment itu. Namun, belum diketahui karakter siapa yang akan diisi Harrison.Aktor 75 tahun itu akan bergabung dengan pengisi suara baru seperti Tiffany Haddish, Patton Oswalt, Nick Kroll dan Pete Holmes. Sedangkan Kevin Hart, Jenny Slate, Eric Stonestreet, Ellie Kemper, Lake Bell, Dana Carvey, Hannibal Buress, dan Bobby Moynihan akan kembali memainkan peran mereka masing-masing.Sementara Louis C.K yang mengisi karakter Jack Russell Terrier dipastikan tidak akan terlibat dalam sekuel The Secret Life of Pets. Komedian 50 tahun itu dipecat dari proyek sekuel The Secret Life of Pets setelah muncul pemberitaan dia pernah melakukan perilaku tidak senonoh di depan sejumlah wanita.Film sekuel The Secret Life of Pets dijadwalkan tayang pada 7 Juni 2019. Film pertamanya yang tayang pada 2016 terbilang sukses dari sisi komersil dan mendapat ulasan positif.Film yang disutradarai Chris Renaud itu mendapat USD875,5 juta di box office. Angka ini membuat The Secret Life of Pets menduduki peringkat keenam film dengan pendapatan tertinggi pada 2016.(ELG)