Fakta Menarik Film Target Besutan Raditya Dika

Jakarta: Raditya Dika kembali merilis film terbaru berjudul Target. Sinema layar lebar ini dirilis tepat di hari pertama perayaan lebaran di Indonesia yang jatuh pada Jumat, 15 Juni 2018.



Dikemas dalam genre action-thriller dengan bumbu drama dan komedi di dalamnya, karya ini sekaligus menjadi debut Raditya mengerjakan sinema aksi. Medcom.id merangkum beberapa fakta menarik dalam film Target 2018.

Memakai judul Target, film ini mencoba memperlihatkan sisi genre action. Dalam jumpa media, Raditya mengatakan film ini dibuat terinspirasi dari gim Player Unknown's Battlegrounds (PUBG), fim thriller Saw dan Hunger Games."Saya banyak main game komputer, salah satunya PUBG (Player Unknown's Battlegrounds) tembak-tembakan di satu pulau seru kali ya kalau ada satu film yang bercerita sekumpulan orang terjebak dalam satu gedung. Saw, Hunger Games yang mirip-mirip, banyak inspirasi yang saya ramu dengan cara saya sendiri," tuturnya dalam jumpa media di XXI Plaza Senayan Jakarta, Sabtu, 9 Juni 2018.Aktor laga senior Willy Dozan ikut andil dalam film ini. Keterlibatannya cukup menarik lantaran aktor senior itu kerap kali bermain dalam film laga dan aksi, kini tampil berbeda dalam film besutan Raditya Dika. Dalam wawancaranya bersama Medcom.id, ia cukup kaget ketika ditawari bermain dalam film ini."Agak sedikit terkejut, ya. Biasanya menawarkan film laga dengan karakter wibawa, jagoan. Ini kok, kemayu? Agak lebay, agak gemulay. Aduh, bisa enggak, ya. Tapi, boleh juga karena kan belum pernah. Coba deh, akhirnya latihan di rumah Radit," papar aktor yang sempat naik daun berkat sinetron Deru Debu (1995) yang dibintanginya sekaligus berperan sebagai sutradara."Ini pengalaman pertama kali benar. Biasanya kan protagonis, antagonis, semua harus wibawa. Tapi, muncul tadi kan wibawanya? Balik lagi, muncul lagi," imbuhnya.Kendati ini menjadi debut pertamanya bermain dengan peran berbeda, Willy Dozan tidak merasa kesulitan."Awalnya sedikit ragu, bisa apa enggak, tapi ke sananya mudah. Kita lihat bagaimana gerak gerik banci di salon. Apalagi orang makeup kita, kostum kita, aku lihat tingkah lakunya. Oh, begitu ya bahasanya. Iya, keleus," kata Willy.Film Target menjadi naskah lepas Raditya yang tidak disadur dari buku besutannya. Karya ini sekaligus melanjutkan beberapa proyek naskah lepas terdahulu seperti Single (2015), Hangout (2016) dan The Guys (2017).Beberapa judul film Radit sebelumnya didominasi karya yang diangkat dari novel dengan judul mengandalkan nama-nama hewan seperti Cinta Brontosaurus (2013), Manusia Setengah Salmon (2013), Marmut Merah Jambu (2014) dan Koala Kumal (2016).Seperti pepatah menyelam sambil minum air, Raditya Dika merangkap peran ganda di beberapa proyek besutannya. Dalam film Target, penggagas lahirnya Stand Up Comedy di Indonesia itu merangkap peran sutradara, aktor utama, sekaligus penulis naskah cerita.Peran ganda ini juga terjadi di beberapa judul proyek sebelumnya seperti Malam Minggu Miko yang berangkat dari kompilasi series YouTube miliknya, film Marmut Merah Jambu, Single, Koala Kumal, Hangout dan The Guys.Perannya sebagai aktor utama juga tak luput dari lawan main yang selalu mendapuk aktris-aktris muda dan cantik sebut saja Sheryl Sheinafia, Acha Septriasa, Prilly Latuconsina, Pevita Pearce dan Cinta Laura Kiehl.Film Target merupakan proyek kerja sama Raditya Dika dengan rumah produksi Soraya Intercine Films dengan produser Sunil Soraya.Selain Raditya Dika dan Willy Dozan, aktor lain yang terlibat dalam film ini di antaranya Cinta Laura Kiehl, Samuel Rizal, Abdur Arsyad, Hifdzi Khoir, Ria Ricis, Romy Rafael dan Anggika Bolsterli.(ASA)