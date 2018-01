Clint Eastwood akan Garap Film tentang Leo Sharp, Kurir Narkoba Berusia 90

Los Angeles: Usia 87 tak menyurutkan sineas legendaris Hollywood Clint Eastwood untuk tetap berkarya. Jelang perilisan film terbarunya The 15:17 to Paris, Eastwood telah berencana membuat film tentang Leo Sharp, kurir narkoba berusia 90.



Dilansir dari The Tracking Board, sejumlah sumber menyebut Eastwood akan menjadi sutradara, produser, sekaligus pemain utama. Naskahnya diadaptasi dari kisah hidup mendiang Leo Sharp, kurir narkoba di Michigan untuk kartel Sinaloa yang ditangkap pada 2011.

Leo dipercaya sebagai kurir narkoba tertua di dunia. Saat tertangkap, dia berusia 87. Dia dihukum penjara tiga tahun dan masuk kurungan pada Mei 2014. Namun sebelum hukuman usai, dia lebih dulu meninggal pada Desember 2016 dalam usia 92.Leo Sharp (Foto: via deadline)Sebelum jadi kurir narkoba, Leo dikenal sebagai veteran perang dan ahli perkebunan.The New York Times, dalam laporan khusus pada Juni 2014, menyebut bahwa Leo ikut berperang dalam Perang Dunia II dan tanpa riwayat kriminal. Komunitas hortikultura mengenal Leo sebagai pakar bunga bakung kuning. Leo diketahui telah mendaftarkan 180 hibrida bunga bakung atas namanya.Rumah produksi Imperative Entertainment lantas mendapatkan lisensi atas artikel New York Times tersebut untuk diadaptasi menjadi film. Proyek ini diberi judul The Mule. Eastwood akan menjadi produser di bawah bendera Malpaso, bersama Dan Friedkin dan Bradley Thomas dari Imperative.Film diproduksi dalam naungan Warner Bros. Draf naskah awal ditulis Nick Schenk, penulis naskah Eastwood untuk film Gran Torino. Naskah ini telah ditulis ulang oleh Dave Holstein, penulis naskah serial Weeds.Film Eastwood yang terakhir dirilis adalah Sully (2016). Film terbarunya, The 15:17 to Paris, akan dirilis di AS pada Februari 2018.(ELG)