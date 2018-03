Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2018

California: Malam anugerah Oscars atau Academy Award ke-90 baru saja usai digelar di di Hollywood, California pada Minggu petang, 4 Maret 2018 waktu setempat. Film The Shape of Water garapan Guillermo del Toro bersama TSG Entertainment meraih piala terbanyak di empat kategori.



Total ada 24 kategori nominasi dan 18 di antaranya khusus film cerita panjang. Enam lainnya adalah untuk film pendek, animasi, dokumenter, serta film panjang berbahasa asing. Acara pemberian anugerah digelar dengan sistem pembacaan nomine dan pemenang oleh aktor atau sineas. Pemenang dipersilakan ke podium untuk menerima piala dan berpidato singkat.

Berikut daftar lengkap pemenang. Enam lainnya adalah Piala Oscar 2018.1. Aktor Utama- Pemenang: Gary Oldman (Darkest Hour)- Timothée Chalamet (Call Me by Your Name)- Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)- Daniel Kaluuya (Get Out)- Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)2. Aktor Pendukung- Pemenang: Sam Rockwell (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)- Sally Hawkins (The Shape of Water)- Willem Dafoe (The Florida Project)- Woody Harrelson (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)- Richard Jenkins (The Shape of Water)- Christopher Plummer (All the Money in the World)3. Aktris Utama- Pemenang: Frances McDormand (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)- Pemenang: Margot Robbie (I, Tonya)- Saoirse Ronan (Lady Bird)- Meryl Streep (The Post)4. Aktris Pendukung- Pemenang: Allison Janney (I, Tonya)- Mary J. Blige (Mudbound)- Lesley Manville (Phantom Thread)- Laurie Metcalf (Lady Bird)- Octavia Spencer (The Shape of Water)5. Desain Kostum- Pemenang: Phantom Thread (Mark Bridges)- Beauty and the Beast- Darkest Hour- The Shape of Water- Victoria & Abdul6. Tata Rias dan Rambut- Pemenang: Darkest Hour (Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick)- Victoria & Abdul- Wonder7. Desain Produksi- Pemenang: The Shape of Water (Paul Denham Austerberry, Shane Vieau & Jeff Melvin)- Beauty and the Beast- Darkest Hour- Dunkirk- Blade Runner 20498. Sinematografi- Pemenang: Blade Runner 2049 (Roger A Deakins)- Darkest Hour- Dunkirk- Mudbound- The Shape of Water9. Efek Visual- Pemenang: Blade Runner 2049 (John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Richard R Hoover)- Guardians of the Galaxy Vol. 2- Kong: Skull Island- Star Wars: The Last Jedi- War for the Planet of the Apes10. Sound Editing- Pemenang: Dunkirk (Richard King & Alex Gibson)- Baby Driver- Blade Runner 2049- The Shape of Water- Star Wars: The Last Jedi11. Sound Mixing- Pemenang: Dunkirk (Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A Rizzo)- Baby Driver- Blade Runner 2049- The Shape of Water- Star Wars: The Last Jedi12. Penyuntingan Film- Pemenang: Dunkirk (Lee Smith)- Baby Driver- I, Tonya- The Shape of Water- Three Billboards outside Ebbing, Missouri13. Musik Asli- Pemenang: The Shape of Water (Alexandre Desplat)- Dunkirk- Phantom Thread- Star Wars: The Last Jedi- Three Billboards outside Ebbing, Missouri14. Soundtrack Asli- Pemenang: Remember Me (Coco)- Mystery Of Love (Call Me by Your Name)- Stand Up For Something (Marshall)- This Is Me (The Greatest Showman)- Mighty River (Mudbound)15. Naskah Adaptasi- Pemenang: Call Me by Your Name (James Ivory, dari novel Andre Aciman)- The Disaster Artist- Molly's Game- Mudbound- Logan16. Naskah Asli- Pemenang: Get Out (Jordan Peele)- The Big Sick- Lady Bird- The Shape of Water- Three Billboards outside Ebbing, Missouri17. Penyutradaraan- Pemenang: The Shape of Water (Guillermo del Toro)- Dunkirk- Get Out- Lady Bird- Phantom Thread18. Film Cerita Panjang Terbaik- Pemenang: The Shape of Water (Guillermo del Toro & J Miles Dale)- Call Me by Your Name- Phantom Thread- Darkest Hour- Dunkirk- Get Out- Lady Bird- The Post- Three Billboards outside Ebbing, Missouri19. Film Live-action Pendek- Pemenang: The Silent Child (Chris Overton & Rachel Shenton)- DeKalb Elementary- The Eleven O'Clock- My Nephew Emmett- Watu Wote/All of Us20. FIlm Dokumenter Panjang- Pemenang: Abacus: Small Enough to Jail (Bryan Fogel & Dan Cogan)- Faces Places- Icarus- Last Men in Aleppo- Strong Island21. Film Dokumenter Pendek- Pemenang: Heaven Is a Traffic Jam on the 405 (Frank Stiefel)- Edith+Eddie- Heroin(e)- Knife Skills- Traffic Stop22. Film Animasi- Pemenang: Coco (Disney/Pixar)- The Boss Baby- The Breadwinner- Ferdinand- Loving Vincent23. Film Animasi Pendek- Pemenang: Dear Basketball (Glen Keane & Kobe Bryant)- Garden Party- Lou- Negative Space- Revolting Rhymes24. Film Berbahasa Asing- Pemenang: A Fantastic Woman (Sebastian Lelio, Cile berbahasa Spanyol)- The Insult- Loveless- On Body and Soul- The Square