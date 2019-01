Sekuel Film Venom Sedang Dikembangkan

California: Sony Pictures dikabarkan telah menyiapkan proyek sekuel untuk film adaptasi superhero Venom. Tom Hardy juga akan kembali sebagai pemeran tokoh Eddie Brock yang berubah menjadi monster Venom.



Menurut laporan Variety, sejumlah sumber terdekat proyek menyebut bahwa Sony telah menunjuk lagi Kelly Marcel untuk menulis naskahnya. Kelly juga akan kembali menjadi produser eksekutif. Namun pihak Sony menolak berkomentar atas kabar ini.

Kelly adalah sineas kelahiran London 1974 yang sebelumnya sempat menjadi pemain ekstra untuk beberapa film. Dia lebih sering menulis naskah untuk film, antara lain Saving Mr. Banks dan Fifty Shades of Grey. Dia juga sedang mengembangkan biopik Elvis Presley.Venom adalah film adaptasi versi live-action dari karakter komik Marvel. Sebelumnya, karakter ini lebih sering muncul dalam film-film adaptasi Spider-Man.Kendati tidak mendapat respons hangat dari kritikus film AS, Venom punya capaian komersial cukup tinggi. Ketika dirilis di bioskop pada Oktober 2018 lalu, film ini meraup pendapatan kotor USD213,4 juta dari lingkup AS-Kanada dan USD642,1 juta dari internasional.Film ini terhitung lebih laris dibanding Thor, Thor: The Dark World, dan The Amazing Spider-Man 2.(ELG)