Sutradara Your Name Umumkan Film Animasi Terbaru

Tokyo: Makoto Shinkai, sineas di balik film animasi fenomenal Your Name, telah mengumumkan proyek film terbarunya untuk tahun rilis 2019. Film ini berjudul Weathering With You dan seperti judul, kisahnya berpusat pada hubungan manusia dengan cuaca.



Seperti dilaporkan Japan Today, kabar lengkap tentang film ini diumumkan Makoto pada pertengahan Desember 2018. Judul versi Jepang yaitu Tenki no Ko, yang secara harfiah berarti "anak-anak cuaca".

Kisahnya dimulai dengan Hodaka, pelajar tahun pertama SMA yang kabur dari desanya dan datang ke Tokyo. Tak bisa menemukan pekerjaan lain, dia bekerja sebagai penulis untuk majalah yang membahas hal-hal gaib dan rumor misterius.Sewaktu hujan badai, Hadako bertemu perempuan bernama Haruna, yang mengucap doa pendek dan berkata bahwa hujan akan berhenti. Kemudian hujan benar-benar berhenti dan matahari kembali tampak bersinar."Aku rasa ini akan benar-benar menghibur. Mungkin terdengar murahan, tetapi aku pikir film ini akan membuat orang tertawa, menangis, dan sadar atas sesuatu yang belum mereka pikirkan sebelumnya. Aku membuat film ini sembari berpikir, aku ingin orang-orang menonton dan merasa filmnya seru dan menarik," kata Makoto.Menurut pria kelahiran 1973 ini, cuaca menjadi elemen penting dalam cerita karena dekat dengan manusia. Orang-orang dipengaruhi dan berpikir soal cuaca."Aku ingin ini menjadi film, yang setiap orang merasa bahwa ini adalah film untuk mereka," ungkap Makoto.Posternya telah dirilis dan menampilkan sosok gadis yang terbang di atas kumpulan awan. Makoto menyebut inspirasi ini datang ketika dia sedang sibuk tur promosi Your Name dan melihat awan kumulonimbus besar di langit. Dia membayangkan betapa nyaman berada di atas sana.Seperti film-film sebelumnya, Makoto tidak hanya menjadi sutradara. Selain menulis naskah, Makoto juga menangani sinematografi, desain warna, dan penyuntingan. Produksi dilakukan CoMix Wave Films dan filmnya akan dirilis oleh Toho. Seleksi pengisi suara melibatkan 2.000 pemain.Weathering With You dijadwalkan rilis perdana di Jepang pada 19 Juli 2019.(ASA)