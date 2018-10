Pertama Kali Digelar, Festival Film Madani Angkat Kisah Komunitas Muslim Dunia

Jakarta: Satu festival film baru dengan tema spesifik hadir di Indonesia. Dikemas dalam tajuk Festival Film Madani, festival ini memberi sorotan khusus untuk film-film dengan kisah komunitas Muslim di seluruh dunia.



Menurut keterangan resmi, Madani "menawarkan kesempatan untuk menonton film-film bagus yang menunjukkan perjuangan, harapan, air mata, dan keindahan hidup dari beragam komunitas Muslim di seluruh dunia".



Edisi perdana festival ini akan digelar di Jakarta pada 17-21 Oktober 2018. Ada empat lokasi penayangan film, yaitu bioskop XXI Djakarta Theatre, IFI Thamrin, Kineforum, dan Binus Alam Sutera.



Dari keterangan di situs web resmi madanifilmfest.id, total ada 15 film panjang dari Indonesia dan mancanegara yang akan ditayangkan.



Never Leave Me, film garapan sutradara Bosnia Aida Begic, akan menjadi sajian utama yang membuka festival ini di XXI Djakarta Theater pada Rabu malam, 17 Oktober. Aida juga akan hadir untuk sesi tanya-jawab dengan penonton usai penayangan.



Never Leave Me menjadi delegasi Bosnia untuk seleksi nominasi Best Foreign Language dalam Academy Awards ke-91 di AS. Kisahnya mengikuti tiga anak yang melarikan diri dari perang Suriah dan menjadi tawanan di Turki.



Film-film dari Indonesia meliputi Bid'ah Cinta (Nurman Hakim), La Tahzan (Danial Rifki), Haji Backpacker (Danial Rifki), Rindu Kami Padamu (Garin Nugroho), Mata Tertutup (Garin Nugroho), dan Mencari Hilal (Ismail Basbeth), serta film pendek Pengantin (Noor Huda Ismail).



Ada juga dua film lawas Titian Serambut Dibelah Tujuh (Chaerul Umam) dan Pagar Kawat Berduri (Asrul Sani).



Lima film lain dari mancanegara adalah Fatima (Prancis-Kanada), My Sweet Pepperland (Prancis), Girrafada (Palestina), The Island Funeral (Thailand), dan Timbuktu (Prancis).



Festival ini dikelola oleh direktur festival Krisnadi Yuliawan dan direktur program Sugar Nadia. Dewan festival meliputi Putut Widjanarko, Garin Nugroho, Hikmat Darmawan, Ekky Imanjaya, Chiki Fawzi, serta Inayah Wahid.









(ELG)