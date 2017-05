Pendapatan Global Fate of the Furious Tembus USD1 Miliar

Metrotvnews.com, Jakarta: The Fate of the Furious bertahan di puncak box office Amerika Utara selama tiga pekan berturut-turut. Film yang dibintangi Vin Diesel itu meraih pendapatan mingguan USD19,4 juta.



Secara global, episode ke-8 Fast and Furious itu berhasil mengumpulkan USD1 miliar lebih hingga hari ini. Angka tersebut berhasil mengalahkan perolehan Furious 7 pada pekan pemutaran yang sama, dan menjadi film impor terlaris di Tiongkok dengan pemasukan USD361 juta.

Fate of the Furious menjadi film kelima produksi Universal yang berhasil menembus angka USD1 miliar, bergabung dengan Jurassic World (USD1,67 miliar), Furious 7 (USD1,52 miliar), Minions (USD1,16 miliar), dan Jurassic Park (USD1,04 miliar).Posisi ke-2 box office domestik, ditempati film komedi romantis How to Be a Latin Lover. Film ini berhasil mengantongi USD12 juta.Baahubali 2: The Conclusion menempati posisi 3. Film berbahasa telugu ini meraih USD10,1 juta setelah dibuka hanya di 420 bioskop.The Fate of the Furious - USD19,4 jutaHow to Be a Latin Lover - USD12 jutaBaahubali 2: The Conclusion - $10, 1 jutaThe Circle - USD9,3 jutaThe Boss Baby - USD9.1 jutaBeauty and the Beast (2017)- USD6.4 jutaGoing in Style - USD3.6 jutaSmurfs: The Lost Village- USD3.3 jutaGifted - USD3,3 jutaUnforgettable - USD2,3 juta(DEV)