Timothee Chalamet Turunkan Berat Badan demi Peran Pecandu Narkoba

Los Angeles: Pernah menyaksikan Timothee Chalamet dalam film Call Me by Your Name? Kali ini aktor asal Amerika Serikat itu menyusutkan tubuhnya sebesar 18 pon atau sekitar 8,1 kilogram untuk film Beautiful Boy. Ya, dia tampak lebih kurus lagi.



Beautiful Boy merupakan film adaptasi dari buku drama biografi besutan David Sheff. Buku ini berkisah tentang penyalahgunaan narkoba dan hubungannya dengan sang anak (Nic Sheff). Buku ini dirilis perdana pada 2008 dengan judul Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction.

Chalamet melakukan riset tentang pengalahgunaan narkoba sebelum mengikuti audisi peran. "Saya melakukan banyak penelitian dan membaca tentang narkoba. Saya membawa buku-buku itu ke pertemuan pertama saya dengan sutradara," ungkapnya dikutip dari Aceshowbiz.Chalamet memegang peran utama sebagai bocah yang kecanduan narkoba. Lewat film ini, dia tidak ingin membuat narkoba begitu dipermuliakan tetapi justru sebaliknya."Saya bisa melihat di matanya bahwa dia (sutradara) berpikir, 'Bocah ini gila!' Namun saya merasa film ini -subjek kecanduan narkoba- sangat penting. Saya ingin membuat sebuah film anti-permuliaan obat-obatan dan saya pikir itu berhasil," katanya.Timothee Chalamet bertemu dengan Sheff sepekan sebelum dia memulai syuting. Dari pertemuan itu, dia sadar siapapun bisa menjadi pecandu."Tidak ada yang cocok pada Nic dari stereotip saya tentang seorang pecandu. Itu adalah anugerah pembelajaran film ini. Nic masih hidup dan sehat, tetapi kenyataannya adalah ini waktunya. Anda tidak pernah benar-benar mengalahkannya," kata Timothee.Tentang penyusutan berat badan Timothee untuk film, dia bercerita reaksi keluarganya. "Ibuku sempat khawatir!"Beautiful Boy dirilis 12 Oktober 2018 di Ameria Serikat. Film ini diustradarai Felix Van Groeningen yang berperan ganda sebagai penulis skenario membantu Luke Davies.Timothee Chalamet ditemani aktor Steve Carell, Maura Tierney dan Amy Ryan.(ELG)