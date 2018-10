Venom Masih Mantap di Box Office dengan Perolehan Rp5,76 Triliun

California: Film adaptasi komik Venom dari Sony Pictures masih mantap di posisi teratas box office selama akhir pekan kedua penayangan (12-14 Oktober 2018). Pendapatan kotor film ini melebihi film-film besar lain yang juga sedang beredar, seperti A Star is Born, First Man, Goosebumps 2, Bad Times at El Royale, dan Smallfoot.



Menurut catatan comScore dan Box Office Mojo, Venom menambah pendapatan kotor USD105,4 juta atau sekitar Rp1,6 triliun (Rp15.248) dari bioskop seluruh dunia sejak Jumat hingga Minggu kemarin. Total pendapatan selama 10-13 hari tayang adalah USD378,1 atau Rp5,76 triliun.

Dari pasar internasional, termasuk Indonesia, total pendapatan lebih banyak, yaitu mencapai USD235,3 juta atau sekitar Rp3,58 triliun.Dari pasar domestik AS-Kanada, pendapatan kotornya mencapai USD142,8 juta. Jika angka ini masih bertambah dan mencapai USD180 juta, capaian komersial Venom untuk pasar domestik akan melebihi film-film adaptasi komik seperti X-Men Origins: Wolverine, Captain America: The First Avenger, dan MIB 3.Sementara itu, First Man (Universal) dan Goosebumps 2: Haunted Halloween (Sony) membuka akhir pekan pertama tayang di AS-Kanada (12-14 Oktober) dengan pendapatan kotor imbang, mencapai USD16 juta atau Rp243,97 miliar.Namun dari lingkup internasional, First Man lebih unggul dengan nilai komersial USD8,6 juta, sedangkan Goosebumps 2 mencapai USD3,7 juta.Bad Times at El Royale (Fox) membuka akhir pekan pertama dengan lebih kecil, yaitu USD7,22 juta dari domestik dan USD4 juta dari internasional.Untuk film-film dari pekan sebelumnya, A Star is Born (Warner Bros) masih di posisi atas mengekor Venom. Selama akhir pekan kedua tayang (12-14 Oktober) di sejumlah negara (tidak termasuk Indonesia), film ini menambah pendapatan kotor USD48,2 juta. Total pendapatan menjadi USD135,3 juta atau Rp2,06 triliun.Smallfoot (Universal) juga mengekor di bawahnya setelah First Man. Film ini menambah pendapatan USD23,8 juta sehingga total mencapai USD110,2 juta atau sekitar RP1,68 triliun.(ASA)