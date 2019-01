James Wan Siap 'Pasang Badan' jika Film Aquaman tak Bagus

California: James Wan, sineas yang dikenal lewat film horor seperti Saw dan Conjuring, melaju ke level berbeda lewat film superhero Aquaman bersama DC Films dan Warner Bros. James siap disalahkan jika Aquaman dianggap tidak bagus.



Hal ini diungkap James dalam wawancara terbaru kepada New York Times. James mengaku siap "pasang badan" lantaran dia mendapat kebebasan reaktif besar dalam proyek film ini. Seperti diketahui, film ini berdana sangat besar, yang tokoh dan kisahnya sudah dikenal para penggemar komik DC di dunia.

"Ini sangat gila. Untuk sebuah film besar seperti Aquaman ini, saya telah mendapatkan kebebasan sangat besar," kata James.Menurut James, tingkat kebebasan serupa dia dapatkan lewat film-film berdana relatif kecil seperti Saw dan Insidious, yang mana telah berkembang menjadi waralaba horor populer di AS dan dunia. Namun bedanya, Aquaman yang baru saja rilis pada 12 Desember lalu, disokong dana lebih besar oleh studio besar."Saya punya semua peralatan dan dana besar untuk melukisnya dalam kanvas yang begitu besar, tetapi dengan kebebasan yang saya punya seperti, katakanlah Saw dan Insidious. Jadi jika film ini berhasil, atau tidak berhasil, saya tak bisa menyalahkan orang lain selain diri saya sendiri," ungkap James.Aquaman adalah film adaptasi keenam dalam semesta kisah DC sejak Man of Steel (2013). Kisahnya berpusat pada Arthur Curry alias Aquaman, tokoh setengah manusia dan setengah makhluk Atlantis. Superhero ini memiliki kekuatan seperti mengontrol gelombang laut, berkomunikasi dengan makhluk laut, dan berenang super cepat.Sosok Arthur Curry muncul pertama kali dalam film Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), ketika Wonder Woman melihat video penampakkan beberapa manusia super. Arthur muncul sebagai pendukung dalam Justice League (2017).(FIR)