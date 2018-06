Film Avengers 4 akan Syuting Ulang Sejumlah Adegan

California: Kendati diproduksi bersamaan (back to back) dengan Avengers: Infinity War, film Avengers 4 belum benar-benar selesai dalam urusan produksi. Proyek film belum berjudul ini masih akan melakukan syuting ulang beberapa adegan mulai pertengahan tahun ini.



Menurut laporan We Got This Covered, syuting ulang Avengers 4 akan dilakukan di Atlanta dan New York selama musim panas di Amerika. Syuting diharapkan sudah selesai seluruhnya pada 1 September 2018.

Tidak diketahui apa alasan utama syuting ulang ini, tetapi menurut artikel tersebut, syuting ulang adalah adalah hal yang sangat biasa dalam produksi film besar Hollywood. Apalagi, Marvel Studios menyusun strategi produksi sangat ketat untuk dua film ini demi menghindari bocornya cerita. Judul resmi film juga belum diungkap karena alasan tersebut.Bagi yang telah menonton Infinity War beserta trailernya, mungkin bisa menyadari bahwa tim produksi pimpinan sutradara Joe dan Anthony Russo sengaja membuat adegan tidak hanya dalam satu versi. Beberapa elemen cerita yang tampak di trailer ternyata tidak sama persis ketika diceritakan secara utuh di film. Misalnya, jumlah batu Infinity yang diperoleh Thanos atau kemunculan Hulk.Infinity War telah dirilis di bioskop pada akhir April lalu. Film ke-19 Marvel Cinematic Universe ini telah meraup pendapatan kotor USD1,96 miliar dan menjadi film barat paling laris di dunia untuk paruh pertama 2018.Sekuelnya, Avengers 4, akan dirilis di bioskop pada akhir April dan awal Mei 2019.(ELG)