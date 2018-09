Farhan Menangis Menyimak Kisah Susy Susanti dan Alan Budikusuma

Jakarta: Aktor Muhammad Farhan turut mengambil peran penting dalam film biopik Susy Susanti: Love All. Farhan berperan sebagai Try Sutrisno yang saat itu menjabat Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 1985-1993.



Dalam rekam jejak singkat, Farhan menyinggung bagaimana kemenangan Susy Susanti berpengaruh terhadap karier Try Sutrisno yang kemudian menjadi wakil presiden.

"Seorang jenderal, calon wakil presiden yang salah satunya memanfaatkan badminton supaya saya bisa mencapai tujuan saya. Saya merepresentasikan pemerintah, ketua PBSI. Ketika akhirnya dapat medali olimpiade sepasang, terus gua jadi wapres, selesai," cerita Farhan di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.Farhan mengaku turut mengikuti perjalanan karier Susy Susanti sebelum gantung raket pada 1998. Dia memuji ketulusan Susy Susanti dan Alan Budikusuma yang kala itu sama-sama meraih emas di Olimpiade Barcelona pada 1992."Saya tahu banget (kisah Susy dan Alan). Tahun 2004 saya sampai nangis. Sebetulnya negara ini berutang banyak dengan Alan dan Susy, sampai sekarang belum lunas. Tapi karena cinta mereka, mereka anggap sudah lunas. Nanti di film itu kita semua akan tahu utang apa yang lama tidak kita lunasi pada mereka," paparnya.Susy Susanti: Love All diprediksi tayang di bioskop Februari-Maret 2019. Laura Basuki didapuk memerankan Susy Susanti, sementara Alan Budikusuma diperankan Dion Wiyoko.(ELG)