Unsane Mulai Ditinggalkan Penonton pada Pekan Kedua Pemutaran

California: Unsane, film panjang bioskop yang seluruhnya dikerjakan dengan kamera ponsel iPhone 7 Plus oleh sutradara Steven Soderbergh hanya mampu menarik minat penonton pada akhir pekan pertama. Pada akhir pekan berikutnya, tingkat penjualan tiket menurun drastis.



Menurut catatan Box Office Mojo, Unsane dirilis oleh Bleecker Street secara luas di sekitar 2.000 bioskop domestik AS dan Kanada sejak 23 Maret 2018. Selama tiga hari, pemasukan kotor film ini mencapai USD3,7 juta atau Rp51,7 miliar. Selama empat hari Senin-Kamis, pendapatan kotornya USD5,3 juta.

Pada akhir pekan kedua, trennya langsung merosot drastis. Pendapatan kotornya hanya USD144.171 atau tak sampai 4 persen dari akhir pekan pertama. Dinamika box office tersebut membuat Unsane berada di posisi teratas dalam daftar film bioskop rilis luas, yang langsung anjlok setelah akhir pekan kedua. Persentase tingkat anjlok Unsane 96,2 persen.Film-film barat lain yang juga berada dalam kategori sama antara lain Collide (2017), Jane Got a Gun (2016), Close Encounters of the Third Kind (2017), dan Before I Go To Sleep (2014).Steven Soderbergh adalah sutradara AS peraih Piala Oscar lewat Traffic (2000). Selain film besar dan konvensional, dia juga mengerjakan beberapa proyek film yang lebih kecil dan eksperimental, seperti Kafka (1991), Schizopolis (1996), dan Bubble (2005).Untuk Unsane, dia memaksimalkan kemampuan kamera iPhone untuk menghasilkan gambar beresolusi tinggi seukuran layar lebar. Upaya ini mendapat pujian dari banyak kalangan. Situs agregator Metacritic dan Rotten Tomatoes mencatat skor akumulasi cukup baik untuk film ini, baik dari para kritikus maupun penonton.Namun rupanya performa komersial bioskop punya beragam faktor lain yang menentukan apakah film akan bertahan lama.Unsane bukan film pertama yang menggunakan teknologi kamera ponsel. Sebelumnya ada film drama komedi Tangerine (2015) garapan Sean Baker yang gambarnya direkam dengan tiga kamera iPhone 5s.Unsane telah diputar perdana di Berlin International Film Festival pada 21 Februari 2018.(DEV)