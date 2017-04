Fast & Furious 8 Cetak Rekor Pendapatan Tertinggi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pendapatan yang diraih The Fate of the Furious (F8) pada akhir pekan pertama pemutaran menempati posisi teratas di dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Star Wars: The Force Awakens (2015).



Dalam empat hari pertama penayangan, menurut catatan Box Office Mojo, F8 memperoleh pendapatan total USD532,5 juta dari 60 lebih pasar internasional, termasuk pasar domestik Kanada dan Amerika Serikat.

Angka ini hanya selisih sedikit dari pendapatan film The Force Awakens yang memperoleh USD529 juta. Sementara, posisi ketiga dipegang oleh film Jurassic World (2015) dengan pendapatan USD525 juta.(Foto: Universal Pictures)Pendapatan F8 juga menembus rekor film Fast & Furious sebelumnya dalam waralaba sama sejak 2001. Furious 7 (2015) menempati posisi keenam dengan USD397,7 juta, meninggalkan Fast Five (2011) dan Fast & Furious 6 (2013) di posisi 115 dan 113.F8 kini masih tayang di bioskop Indonesia. Berbeda dengan film-film sebelumnya, film kedelapan mengisahkan sisi kelam Dom Torreto (Vin Diesel) yang berbalik arah dan mengkhianati kawan-kawannya.Dua film lanjutan penutup seri Fast & Furious dijadwalkan akan dirilis berturut-turut pada 2019 dan 2012. Kedua film dirancang sebagai trilogi bersama dengan F8.(DEV)