Europe on Screen 2017 Putar 5 Film Tentang Imigran

Metrotvnews.com, Jakarta: Kendati tidak mengusung tema khusus, Europe on Screen 2017 membawa lima film yang menyorot soal imigran dan pengungsi dari luar Eropa. Persoalan ini mengemuka dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai konflik dan masalah internal di beberapa negara timur tengah dan Afrika.



Berikut daftar lima film tentang persoalan pengungsi dan imigran, yang terdiri dari satu film fiksi dan empat film dokumenter.

Film fiksi Swedia ini bercerita tentang hubungan tetangga penduduk lokal dan imigran. Ove, pensiunan paruh baya yang kaku dan pemarah, selalu mengawasi tata tertib kampung meskipun tidak ada warga setempat yang peduli dengan aturan itu. Merasa terasing, Ove ingin bunuh diri tetapi rencananya terganggu oleh keluarga Parvaneh, tetangga baru yang merupakan imigran Iran.Film dokumenter produksi Inggris ini dibuat selama lima tahun. Film mengikuti kisah Amer dan Raghda, tahanan politik Suriah yang menikah setelah dibebaskan. Karena suatu hal, Raghda dipenjara lagi dan tiba-tiba dibebaskan ketika revolusi Suriah tengah berlangsung. Mereka lalu melarikan diri ke Lebanon dengan keempat anaknya.Film dokumenter ini berlatar di desa Borlange, Swedia, yang telah menjadi rumah bagi 3.000 warga Somalia. Kisahnya mengikuti sekelompok pemuda Somalia yang membentuk tim hoki es sebagai upaya membaur dengan warga lain. Mereka dilatih oleh bintang hoki es Pelle Fosshaug.Dokumenter Swedia ini mengikuti kisah Sara, perempuan Afganistan yang hendak mencari temannya Najibah di Afganistan. Menurut kabar, Najibah telah dirajam sampai mati. Sebelumnya, Sara dan Najibah dipenjara karena memiliki hubungan dengan seorang pria. Setelah bebas, Sara melarikan diri ke Swedia tetapi Najibah bertahan.Film dokumenter Swiss ini mengikuti kisah Anoosh dan Arash, dua DJ musik tekno di Teheran, Iran. Mereka sering tampil di panggung tersembunyi karena polisi moral melarang semua bentuk musik semacam itu. Suatu ketika Anoosh tertangkap, tetapi kemudian menerima undangan untuk bermain di festival musik tekno Lethargy di Zurich, Swiss.Selain empat film dokumenter di atas, segmen Docu EoS 2017 juga membawa 13 film dokumenter lain. Salah satu film dibuat di Jakarta oleh Jason Iskandar, tetapi dengan sokongan Kedutaan Besar Jerman di Indonesia.Berikut daftar lengkapnya beserta nama sutradara dan tahun edar. Jadwal dan tempat tayang dapat dilihat di situs europeonscreen.org. 1. Balik Jakarta (Jason Iskandar, 2016)2. Clear Years (Frederic Guillaume, 2015)3. Democracy: Im Rausch der Daten (David Bernet, 2015)4. Dennis Hooper: Uneasy Rider (Herman Vaske, 2016)5. El Viaje-A Road Trip into Chiles Musical Heritage (Nahuel Lopez, 2016)6. Everything Under Control (Werner Boote, 2015)7. Fire at Sea (Gianfranco Rosi, 2016)8. La Chana (Lucija Stojevic, 2016)9. On the Track of Robert Van Gulik (Rob Rombout, 2016)10. Santoalla (Andrew Becker &Daniel Mehrer, 2016)11. Tale of a Lake (Marko Rohr &Kim Saarniluoto, 2016)12. The Killing$ of Tony Blair (Sanne van den Bergh & Greg Ward, 2016)13. Those Who Dare-On Solidarity of Small Nations (Jean-Francois Richet, 2015)(DEV)