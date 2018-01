Disney Bidik Emily Blunt untuk Film Jungle Cruise

Los Angeles: Disney sedang mencari aktor wanita untuk menjadi lawan main Dwayne 'The Rock' Johnson dalam proyek film petualangan terbaru Jungle Cruise. Satu aktor yang diharapkan bergabung adalah Emily Blunt.



Dilansir dari Screen Rant, Emily dibidik untuk memerankan tokoh utama perempuan, yaitu seorang ilmuwan yang bekerja sama dengan kapten kapal sungai untuk berburu sebuah obat penyembuh. Kapten akan diperankan Dwayne.



Jungle Cruise adalah nama salah satu wahana di dalam taman tematik Disney. Upaya adaptasi kisah dari wahana ini menjadi sebuah waralaba film petualangan telah dimulai sejak 2007, tetapi belum berhasil. Waktu itu Tom Hanks dan Tim Allen direncanakan menjadi dua aktor utama.



Kini proyek ini telah dipastikan berlanjut dengan Dwayne sebagai aktor utama. Posisi sutradara dipercayakan kepada Jaume Collet-Serra, sutradara The Commuter dan Orphan.



Jika Emily terlibat, ini bukan kali pertama dia bermain dalam film Disney. Sebelumnya dia telah bermain dalam dua film musikal, Into the Woods (2014) serta Mary Poppins Returns yang akan dirilis tahun ini.



Belum ada jadwal rilis resmi untuk Jungle Cruise. Namun syuting diharapkan akan dimulai pada September 2018.





