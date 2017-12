The Last Jedi: Dipuji Kritikus, Dikritik Penonton

Los Angeles: Star Wars episode kedelapan The Last Jedi mendapat tanggapan yang sangat positif dari para kritikus film AS, tetapi tidak dari para penonton. Metacritic mencatat film produksi Lucasfilm versi Disney ini mendapat begitu banyak skor negatif dari penonton.



Jika dilihat dalam skala 1-100, The Last Jedi mendapat skor 86 berdasarkan konsensus 54 ulasan kritikus. Nyaris seluruhnya memberi penilaian dari 60 hingga 100. Hanya ada tiga kritikus yang memberi skor 50.

Sementara, konsensus skor dari penonton hingga Minggu, 17 Desember 2017, berada di tengah-tengah dengan nilai 50. Konsensus ini dihitung dari 1.800-an pengguna terdaftar. Ada yang menilai imbang, banyak yang memuji, tetapi juga lebih banyak yang menyebut film ini tidak bagus.Argumen skor negatif yang mudah ditemui adalah keberadaan Walt Disney dalam kisah Star Wars. Mereka menyebut Disney membawa pengaruh yang tidak mengasyikkan bagi waralaba kisah yang telah berumur 40 tahun itu.Tanggapan ini berbeda jauh dibanding tanggapan untuk The Force Awakens (2015), film Star Wars pertama di bawah atap Disney. Konsensus skor kritikus dan pengguna kompak positif di atas angka 60.54 kritikus memberi skor sangat positif dengan konsensus skor 81 dan tak ada skor negatif di bawah 40. Ulasan dari pengguna, yang jumlahnya 6.500-an, didominasi oleh skor positif dan menghasilkan konsensus skor 69. Memang ada banyak tanggapan negatif, tapi hanya sepertiga dari jumlah tanggapan positif.Perolehan skor dalam catatan Metacritic kurang lebih sama seperti RottenTomatoes. Situs rating ini memberi The Last Jedi sertifikasi 'fresh' dengan skor 93. Namun konsensus dari 86 ribuan penonton menghasilkan skor 57. Untuk The Force Awakens, dua jenis skor sama-sama positif.Hingga kini, dari 10 film Star Wars, baik seri atau antologi, film pertama A New Hope masih menduduki peringkat pertama menurut skor dari kritikus dan penonton.