Lagu Paris dari The Chainsmokers Diadaptasi ke Film Cerita

California: Lagu populer Paris dari The Chainsmokers menemukan jalannya untuk menjadi film cerita panjang. Kedua personelnya, DJ Andrew Taggart dan Alex Pall, akan memproduksi film adaptasi lagu tersebut lewat perusahaan baru mereka, Kick The Habit Productions.



Naskahnya, menurut The Hollywood Reporter, akan dikembangkan bersama Mickey Rapkin, penulis buku Pitch Perfect yang menjadi sumber adaptasi film musikal berjudul sama. Kick The Habit akan melakukan kerja sama produksi dengan Entertainment 360. Proyek ini akan berjalan di bawah naungan TriStar Pictures (Sony).

"Kami begitu bersemangat bisa meluncurkan Kick The Habit Productions dan tetap berupaya membangun jembatan antara visi artistik kami, industri hiburan secara keseluruhan, dan para penggemar," tulis Andrew dan Alex, seperti dikutip THR, 5 November 2018."Masa menjadi musisi saja sudah berakhir dan kami sangat senang terlibat dalam perusahaan ini untuk memilih, membuat dan menciptakan proyek penuh makna," lanjut mereka.Proyek belum berjudul ini akan menjadi film pertama Andrew dan Alex dalam bendera Kick The Habit. Adam Alpert, manajer mereka dan sekaligus bos label Disruptor Records, menjadi bos eksekutif perusahaan baru ini.Paris adalah lagu dari album debut Memories...Do Not Open, yang dirilis lebih dulu sebagai singel pada Januari 2017. Lagu ini menembus rekor 10 besar Billboard Hot 100 di AS dan menjadi lagu populer The Chainsmokers setelah Closer.(ELG)