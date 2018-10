Film Dokumenter Coldplay akan Rilis di Indonesia

Jakarta: Grup musik asal Inggris Coldplay bersama sutradara Mat Whitecross membuat film dokumenter bertajuk Coldplay a Head Full of Dreams yang merekam perjalanan karier mereka selama 20 tahun. Film akan dirilis di bioskop sejumlah negara pada November mendatang.



Indonesia termasuk negara yang akan kedatangan film dokumenter ini lewat jaringan bioskop Cinemaxx. Pihak Cinemaxx membuat pengumuman di media sosial pada Senin siang ini, 15 Oktober 2018, bahwa dokumenter tersebut akan diputar di bioskop jaringan mereka selama sehari pada 14 November.

Menurut keterangan resmi dari Coldplay, film ini memang akan dirilis di bioskop terlebih dulu pada 14 November. Dua hari kemudian, film ini akan dirilis secara eksklusif di platform streaming Prime Video Amazon khusus kawasan Inggris, AS, Australia, dan Selandia Baru.Mat adalah sutradara asal Inggris yang telah bekerja bersama Coldplay selama 20 tahun sejak video musik pertama mereka, Bigger Stronger pada 1999. Mat juga telah membuat sedikitnya dua film terkait musisi, seperti Sex & Drugs & Rock & Roll (2010) tentang dedengkot musik punk rock Inggris Ian Dury, serta Supersonic (2016) tentang Oasis.Berikut sinopsis resmi film dokumenter Coldplay A Head Full of A Dreams, yang judulnya diambil dari album ketujuh atau terakhir mereka rilisan 2015. Sinopsis diambil dari situs resmi Coldplay."Salah satu grup musk terbesar di dunia membagi kisah mereka, dalam kata-kata mereka sendiri, untuk pertama kali. Memetakan perjalanan luar biasa mulai dari awal sederhana hingga menjadi begitu ternama, itu adalah film Coldplay."Sutradara Mat Whitecross menampilkan pertunjukan langsung dan cuplikan di belakang panggung dari global utama A Head Full of Dreams, bersama materi arsip yang belum pernah diketahui atau dilihat sebelumnya, yang diambil selama 20 tahun.Film ini menyandingkan penampilan spektakuler dari lagu-lagu ikonik seperti Fix You dan Viva La Vida dengan momen intim di balik layar, yang mengungkap kedalaman persahabatan dan persaudaraan grup musik ini. Satu acara bioskop global satu malam yang tidak boleh terlewatkan."