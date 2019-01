Roma Menang Film Bahasa Asing Terbaik di Golden Globe 2019

California: Roma, film Meksiko garapan sutradara dan penulis Alfonso Cuaron, didaulat sebagai film berbahasa asing terbaik dalam ajang penghargaan Golden Globe ke-76 di AS. Alfonso juga menang sebagai sutradara terbaik.



Roma menyisihkan empat nomine lain untuk Best Foreign Language Film, meliputi Capernaum (Lebanon), Girl (Belgia), Never Look Away (Jerman), dan Shoplifters (Jepang). Dalam Golden Globe, film ini sebenarnya juga berpotensi masuk kategori Best Motion Picture untuk drama, tetapi terganjal aturan penghargaan.

Dalam kategori sutradara, Alfonso menyisihkan empat nomine lain, yaitu Bradley Cooper (A Star is Born), Peter Farrelly (Green Book), Spike Lee (BlacKkKlansman), dan Adam McKay (Vice).Roma, yang dikemas dalam gambar hitam-putih, digarap oleh Alfonso sebagai penulis naskah, produser, sutradara, sinematografer, sekaligus salah satu editor. Sebelumnya, Alfonso telah menyutradarai sejumlah film panjang, termasuk Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.Film ini berkisah tentang kehidupan seorang pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kelas menengah Pemeran utamanya Yalitza Aparicio, perempuan Meksiko kelahiran 1993 yang belum pernah ikut pelatihan formal akting sebelum bergabung ke proyek ini. Dia adalah seorang guru.Dalam Golden Globe, Roma menjadi nomine untuk tiga kategori. Satu kategori lain adalah naskah terbaik yang akhirnya dimenangkan oleh film Green Book.Roma dirilis secara global oleh Netflix pada 14 Desember 2018. Film ini diputar perdana dan meraih penghargaan di Venice International Film Festival 2018. Roma juga menjadi satu dari sembilan kandidat nomine peraih Oscar untuk kategori film berbahasa asing terbaik.(ASA)