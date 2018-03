Sekuel Film Wiro Sableng Masuk Tahap Skenario

Jakarta: Proyek film adaptasi Wiro Sableng dari Lifelike Pictures dan Fox telah melaju ke seri berikutnya. Kendati film pertama belum dirilis, produser-penulis Sheila Timothy telah mulai menulis draf naskah untuk film kedua.



Lala, panggilan akrab Sheila, membagikan kabar ini lewat foto di media sosial pada Minggu sore, 11 Maret 2018. Dalam foto, tampak kaver skenario sekuel draf pertama. Sekuel ini belum berjudul resmi dan naskah ditulis langsung oleh Lala.

"Productive Sunday. The sequel. First draft. #siapsableng," tulis Lala dalam keterangan foto.Film pertama Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 sedang dalam tahap pasca-produksi. Beberapa hari lalu, Lala mengabarkan bahwa tahap offline editing telah selesai setelah berjalan selama empat bulan sejak hari terakhir syuting. Kini efek visual sedang dikerjakan.Dalam film pertama, Lala menjadi produser dan menulis naskah bersama Tumpal Tampubolon dan Seno Gumira Ajidarma. Angga Dwimas Sasongko duduk di kursi sutradara. Vino Bastian menjadi aktor utama pemeran Wiro. Selain Vino, aktor yang terlibat antara lain Sherina Munaf, Fariz Alfarazi, Ruth Marini, Yayan Ruhian, Marsha Timothy, Marcell Siahaan, Happy Salma, Andy /rif, dan Cecep Arif Rahman.Proyek ini merupakan adaptasi atas 185 seri novel Wiro Sableng karya Bastian Tito. Produksi dilakukan Lifelike bersama Fox International Productions. Sebelumnya, novel Wiro Sableng telah diadaptasi ke sejumlah film panjang dan serial televisi pada era 1980-an dan 1990-an.Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dijadwalkan untuk rilis di bioskop pada September 2018. Sekuelnya direncanakan rilis tahun berikutnya.(DEV)