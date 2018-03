Keanu Reeves Diincar untuk Bermain di Film Superhero Past Midnight

Jakarta: Aktor Keanu Reeves tengah diincar sebagai pemeran tokoh utama film superhero Past Midnight yang akan ditayangkan di Netflix.



Past Midnight disutradarai Rick Famuyiwa berdasarkan naskah yang ditulis TJ Fixman. Film ini akan diproduksi Anthony Russo dan Joe Russo, sutradara film Captain America: Civil War dan Avengers: Infinity War.

Alur cerita masih dirahasiakan. Namun, film ini dikatakan memuat tipe baru dari tokoh superhero.Dilansir dari laman Aceshowbiz, jika memang Keanu setuju memerankan tokoh utama Past Midnight, penonton dapat berekspektasi bagaimana sosok Keanu bermain sebagai tokoh superhero seperti diceritakan dalam komik.Past Midnight diprediksi sebagai blockbuster dari layanan streaming Netflix dan merupakan proyek terbaru bagi TJ dan Rick. TJ sendiri berangkat dari latar belakang video game. Dia telah menjual beberapa proyek film termasuk The Lost kepada New Line/21 dan film Gargoyles kepada Disney.Sementara Rick telah menandatangani kontrak untuk menulis dan mengarahkan film Black Hole yang disadur dari novel grafis karya Charles Burn. Rick juga didapuk mengarahkan serial Showtime The Chi yang mengambil cerita dasar dari novel grafis dengan nama yang sama.Proyek ini melanjutkan kesuksesan Netflix yang sebelumnya menayangkan layar tentang superhero seperti The Punisher, Daredevil dan Marvel's Jessica Jones.(ELG)