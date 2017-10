Gal Gadot Sebut Justice League Bukan Film Kelam dan Berat

Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu kritik yang kerap diarahkan ke film Batman v Superman: Dawn of Justice garapan Zack Snyder adalah bahwa atmosfer visualnya terlalu kelam untuk diikuti. Justice League, film DCEU berikutnya dari Zack pun tak lepas dari dugaan bahwa film akan membawa nuansa serupa.



Gal Gadot, aktor pemeran Wonder Woman yang terlibat di film tersebut, membantah anggapan tersebut dalam wawancara dengan majalah Empire baru-baru ini.

"Justice League bukan film yang kelam atau berat. Film ini tidak seberat Batman v Superman," kata Gal kepada Empire, dikutip dari Comicbook.Seperti diberitakan sebelumnya, Zack dan Deborah istrinya mundur dari proyek Justice League pada Mei 2017 lalu untuk memberi waktu lebih bagi keluarga pasca kematian anak mereka. Zack lantas merekrut Joss Whedon, penulis dan sutradara Avengers: Age of Ultron dari Marvel Cinematic Universe, untuk menggantikan posisinya sebagai sutradara. Joss bertanggung jawab atas poses pasca-produksi dan syuting ulang beberapa adegan.Dengan kehadiran Joss, muncul anggapan bahwa Justice League akan lebih berwarna karena riwayat kerja Joss di film-film MCU, yang memang dinilai lebih ringan daripada DCEU. Namun Gal membantah anggapan ini. Menurut dia, Justice League tetap film Zack dan memang tidak seberat film dia sebelumnya."Ini adalah film Zack Snyder. Joss (Whedon) hanya melakukan syuting ulang beberapa minggu. Dulu dia orangnya Zack dan tahu dengan jelas apa yang dia inginkan," ucap Gal.Sebelumnya Ezra Miller, pemeran tokoh Barry Allen alias The Flash, juga menyatakan bahwa film Justice League tidak akan sekelam Dawn of Justice."Zack selalu hendak membuat Justice League bangkit dari kegelapan, dan bahkan mungkin ikut membawa Batman bangkit. Mungkin satu inci saja," ujar Ezra, dikutip dari Comicbook.Justice League bercerita tentang upaya Bruce Wayne (Ben Affleck) dan Diana Prince (Gal Gadot) dalam membentuk tim superhero yang berisi Barry Allen The Flash (Ezra Miller), Arthur Curry Aquaman (Jason Momoa), dan Victor Stone Cyborg (Ray Fisher). Mereka menghadapi ancaman bencana dari bos alien Steppenwolf (Ciaran Hinds) yang datang ke Bumi dengan pasukan alien.Justice League dijadwalkan rilis di bioskop pada pertengahan November 2017.(ELG)