Transformers dan Fifty Shades Darker Masuk Nominasi Film Terburuk

Los Angeles: Golden Raspberry Award Foundation telah mengumumkan nominasi film terburuk beserta delapan kategori terburuk lain untuk ajang penghargaan olok-olok Razzie Awards 2018. Dua film dengan nominasi terbanyak adalah Transformers: The Last Knight dan Fifty Shades Darker.



Dua film tersebut diunggulkan sebagai film terburuk bersama The Mummy, Baywatch, dan The Emoji Movie. Kelima film meraup keuntungan finansial besar, tetapi mendapat ulasan dan kritik negatif, baik dari Metacritic maupun Rotten Tomatoes.



The Mummy masuk tujuh nominasi, termasuk aktor dan skenario terburuk. Baywatch, dan The Emoji sama-sama masuk empat nominasi, antara lain sutradara dan skenario terburuk.



Lalu ada sembilan film lain yang masuk satu hingga tiga nominasi, antara lain Mother!, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, A Bad Moms Christmas, serta The Circle.



Tahun ini gelaran Razzie Awards ke-38. Penghargaan cemooh ini digelar pertama kali pada 1981 oleh para alumni sekolah film University of California Los Angeles dan dua veteran industri film John JB Wilson serta Mo Murphy.



Pemenang Razzie Awards ke-38 akan diumumkan pada 3 Maret 2018, sehari sebelum malam anugerah Oscars ke-90.



Berikut daftar lengkap sembilan nominasi terburuk Razzie Awards 2018.



Film Terburuk



1. Baywatch (Paramount)

2. The Emoji Movie (Columbia)

3. Fifty Shades Darker (Universal/Focus Features)

4. The Mummy (Universal)

5. Transformers: The Last Knight (Paramount)



Sutradara Terburuk



1. Darren Aronofsky – Mother!

2. Michael Bay – Transformers: The Last Knight

3. James Foley – Fifty Shades Darker

4. Alex Kurtzman – The Mummy

5. Tony Leondis – The Emoji Movie



Aktor Terburuk



1. Tom Cruise – The Mummy

2. Johnny Depp – Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

3. Jamie Dornan – Fifty Shades Darker

4. Zac Efron – Baywatch

5. Mark Wahlberg – Daddy's Home 2 dan Transformers: The Last Knight



Aktris Terburuk



1. Katherine Heigl – Unforgettable

2. Dakota Johnson – Fifty Shades Darker

3. Jennifer Lawrence – Mother!

4. Tyler Perry – Boo 2! A Madea Halloween

5. Emma Watson – The Circle



Aktor Pendukung Terburuk



1. Javier Bardem – Mother! dan Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

2. Russell Crowe – The Mummy

3. Josh Duhamel – Transformers: The Last Knight

4. Mel Gibson – Daddy's Home 2

5. Anthony Hopkins – Collide dan Transformers: The Last Knight



Aktris Pendukung Terburuk



1. Kim Basinger – Fifty Shades Darker

2. Sofia Boutella – The Mummy

3. Laura Haddock – Transformers: The Last Knight

4. Goldie Hawn – Snatched

5. Susan Sarandon – A Bad Moms Christmas



Kombinasi Layar Terburuk



1. Kombinasi dua karakter, dua mainan seks, atau dua posisi seksual mana saja – Fifty Shades Darker

2. Kombinasi dua manusia, dua robot, atau dua ledakan mana saja – Transformers: The Last Knight

3. Dua emoji memuakkan mana saja – The Emoji Movie

4. Johnny Depp dan rutinitas mabuk-mabukan lusuh mana saja – Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

5. Tyler Perry dan dress tua usang atau wig lusuh – Boo 2! A Madea Halloween



Prekuel, Daur Ulang, atau Sempalan Terburuk



1. Baywatch (Paramount)

2. Boo 2! A Madea Halloween (Lionsgate)

3. Fifty Shades Darker (Universal/Focus Features)

4. The Mummy (Universal)

5. Transformers: The Last Knight (Paramount)



Skenario Terburuk



1. Baywatch – Damian Shannon, Mark Swift, Jay Scherick, David Ronn, Thomas Lennon, dan Robert Ben Garant (adaptasi film)

2. The Emoji Movie – Tony Leondis, Eric Siegel, dan Mike White

3. Fifty Shades Darker – Niall Leonard (adaptasi novel)

4. The Mummy – David Koepp, Christopher McQuarrie, Dylan Kussman, Jon Spaihts, Alex Kurtzman, dan Jenny Lumet (adaptasi waralaba)

5. Transformers: The Last Knight – Art Marcum, Matt Holloway, Ken Nolan and Akiva Goldsman (adaptasi mainan)







