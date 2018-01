Sutradara Tepis Rumor Your Name Punya Ending Berbeda

Jakarta: Your Name adalah film animasi Jepang terlaris sepanjang masa yang melampaui capaian Spirited Away. Sejak film ini dirilis perdana pada 2016, muncul rumor yang diyakini banyak orang terkait kisah dan tekanan dari pihak perusahaan.



Dilansir dari Crunchyroll, rumor menyebut bahwa Your Name sebenarnya memiliki akhir kisah yang pahit. Kedua tokoh utama, Mitsuha Miyamizu dan Taki Tachibana hanya berpapasan dan tak pernah bisa bertemu lagi. Menurut rumor, Toho tidak setuju dengan ide ini dan meminta bagian akhir diganti.



Sutradara Makoto Shinkai kini angkat bicara menanggapi rumor itu. Dia berkicau di Twitter setelah Your Name, atau Kimi no Na wa disiarkan di televisi Jepang.



"Kimi no Na wa akhirnya disiarkan di TV dan aku kembali menerima banyak kesan. Terima kasih banyak," kata Shinkai lewat akun @shinkaimakoto, seperti ditulis ulang oleh Crunchyroll.



"Satu hal tak disangka adalah anggapan bahwa aslinya film ini direncanakan selesai setelah Taki dan Mitsuha berpapasan, dan perusahaan memintaku untuk mengubah itu jadi sebuah akhir yang bahagia. Ini salah paham. Akhir kisah sudah ditentukan di plot asli bahkan sebelum naskah ditulis," lanjut Shinkai.



Dalam film yang telah dirilis, Taki akhirnya bertemu Mitsuha setelah sekian lama dia merasa gelisah. Mereka mengenal satu sama lain ketika secara ajaib jiwa mereka tertukar satu sama lain dan menghadapi situasi budaya berbeda.



Your Name meraup pendapatan global sekitar USD 355,2 juta atau Rp4,77 triliun. Pemutaran di lingkup domestik Jepang menyumbang dua per tiga total pemasukan. Film animasi Jepang terlaris sebelum ini adalah Spirited Away (2001) dari Studio Ghibli dengan nilai pemasukan USD289 juta.





(ELG)