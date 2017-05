Bocoran Awal Bintang Tamu Popcon Asia 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Popcon Asia kembali dihelat untuk keenam kalinya di Indonesia pada 5-6 Agustus 2017. Bertempat di Jakarta Convention Centre, karya-karya industri kreatif populer akan ditampilkan dalam parade ini, disertai kehadiran sejumlah bintang tamu ikon pop lokal dan internasional.



"Tahun ini Popcon akan dua kali lipat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, dengan deretan konten lokal dan internasional yang luar biasa," kata direktur acara dan salah satu pendiri PCA Grace Kusnadi dalam keterangan tertulis kepada Metrotvnews.com, Senin 8 Mei 2017.

Sejauh ini sudah ada enam kelompok bintang pop yang dipastikan akan hadir. Mereka adalah Yoshi dan Peter Sudarso, Yuma Ishigaki, Tooru dan Ayano Fujisawa, Aime de Jongh, Chris Cantada, serta GamelAwan dan Gafarock. Tiga nama terakhir merupakan kreator konten YouTube yang cukup produktif.Yoshi adalah aktor kelahiran Indonesia pemeran Ranger biru di serial Power Rangers DinoCharge produksi Amerika Serikat. Dia akan datang bersama Peter Sudarso adiknya, seorang aktor, model, dan fashion blogger.Yuma adalah aktor pemeran karakter tokukatsu Gavan. Dia mendapatkan tongkat estafet dari Kenji Ohba, aktor legendaris pemeran pertama Gavan dalam serial Space Sheriff Gavan tahun 1982. Kedatangan Yuma juga dalam rangka perayaan 35 tahun Gavan.Tooru adalah komikus manga Jepang yang populer lewat komik Great Teacher Onizuka. Seniman kelahiran 1967 ini juga datang bersama sang istri, Ayano Fujisawa, aktris pemeran pendukung di beberapa serial TV dan film adaptasi komik GTO. Ayano juga bermain di serial Kamen Rider Ryuki dan Kamen Teacher.Chris adalah kreator konten YouTube dari Filipina. Mantan penabuh drum grup musik Sponge Cola ini dikenal karena sejumlah karya daur ulang 'fan made' tayangan Power Ranger dan Star Wars. Lewat kanal Chris Cantada Force, dia telah memiliki 210 ribu lebih pelanggan, dan mengunggah hampir 300 video yang sebagian telah ditonton jutaan kali.Aimee adalah seniman perupa digital dari Belanda. Aimee telah menghasilkan karya-karya terkenal, seperti komik serial Snippers, novel grafis The Return od the Honey Buzzard (2016) yang menang di The Prix Saint-Michael, serta film animasi musikal Behind the Telescopes (2016).GamelAwan dan Gafarock adalah dua kreator konten YouTube asal Lamongan, Jawa Timur. Mereka mendaur ulang (cover) lagu-lagu populer dengan sentuhan utama musik gamelan Jawa. GamelAwan telah mengunggah lebih dari 20 lagu daur ulang dan mempunyai 90 ribu lebih pelanggan. Sementara Gafarock belasan lagu dengan 28 ribu pelanggan.Terkait eksibisi karya, salah satu yang akan datang adalah Pionicon, wadah kreasi anak muda di bidang komik, ilustrasi, dan industri kreatif. Pionicon dan Elex Media Komputindo juga akan meluncurkan komik tentang si Juki yang jalan-jalan ke Seoul, Korea Selatan.Tiket pengunjung Popcon Asia 2017 ditawarkan lebih awal dalam jumlah terbatas dengan harga Rp 75 ribu. Tiket sudah dapat dibeli lewat situs kiostix.com. (DEV)