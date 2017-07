Perolehan Penonton Film Indonesia Akhir Pekan

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua film Indonesia terbaru telah ditayangkan sejak Kamis 24 Juli 2017. Selama empat hari penayangan, The Doll 2 telah mencapai angka penonton sedikitnya 345 ribu dan Mars Met Venus Part Cewe 69 ribu.



Menurut catatan FilmIndonesia.or.id, The Doll 2 memang memiliki jumlah layar terbanyak. Hingga kini, film produksi Hitmaker Studios ini masih bertahan di 245 bioskop. Sementara Mars Met Venus produksi MNC Pictures ada di 83 bioskop.

Salah satu film dari pekan sebelumnya, Filosofi Kopi 2: Ben & Jody masih bertahan di 87 bioskop dan memperoleh 280 ribu penonton. Bukan Cinta Malaikat, film hasil kolaborasi Indonesia-Malaysia yang rilis pada pekan bersamaan, hanya mencapai 7.500 penonton dan masih bertahan di satu bioskop.Dua dari empat film Lebaran masih bertahan. Jailangkung masih ditayangkan di 10 bioskop dan mencapai 2,5 juta penonton. Sweet 20 ada di sembilan bioskop dan telah mencapai satu juta penonton.Dua film Indonesia lain telah mengantri untuk tayang mulai akhir pekan ini. Ada Ten: the Secret Mission garapan Helfi Kardit (Guardian, BrokenHearts) dan Psikopat garapan Ekadi Katili (Cipali Km 182, Malam Suro di Rumah Darmo) dan Jito Banyu (Untuk Angeline).Berikut daftar sementara 15 film terlaris 2017, dilansir dari FilmIndonesia.or.id.1. Danur: I Can See Ghosts (2.736.157)2. Jailangkung (2.549.480)3. Surga Yang Tak Dirindukan 2 (1.637.472)4. Sweet 20 (1.043.694)5. Critical Eleven (881.530)6. London Love Story 2 (862.874)7. Insya Allah Sah (832.484)8. Surat Kecil untuk Tuhan (714.652)9. Dear Nathan (700.165)10. Promise (655.805)11. Stip & Pensil (572.409)12. The Guys (565.100)13. Security Ugal-ugalan (563.871)14. Kartini (545.820)15. The Doll 2 (345.002)(DEV)