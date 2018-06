Film Horor Dominasi Box Office Lebaran 2018

Jakarta: Film horor Jailangkung 2 memimpin capaian box office film-film Lebaran 2018 selama tayang sepekan sejak Jumat, 15 Juni. Pada posisi kedua, menyusul film horor daur ulang Kuntilanak.



Menurut data Katalog Film Indonesia per Kamis, 24 Juni, Jailangkung 2 mencapai angka penonton 810 ribu tiket dalam sembilan hari pertama. Capaian ini terhitung lebih rendah dibanding film pendahulunya, Jailangkung (2017) yang meraih 860 ribu penonton dalam lima hari pertama. Film rilisan Sky Media (Screenplay Films) dan Legacy Pictures ini masih beredar di 289 layar.

Kuntilanak mencapai angka penonton 649 ribu tiket dalam periode sama. Film ini adalah daur ulang atas trilogi berjudul sama (2006-2008) rilisan MVP Pictures. Kuntilanak masih beredar di 272 layar.Posisi terlaris ketiga ditempati film komedi thriller Target rilisan Soraya Intercine Films. Film ini mencapai angka penonton 502 ribu tiket dan masih beredar di 266 layar.Film komedi laga Insya Allah Sah 2 dari rilisan MD Pictures mengekor jauh dengan capaian 286 ribu penonton. Jumlah ini tidak berbeda jauh dengan film pendahulunya, Insya Allah Sah! dengan raihan penonton 292 ribu dalam delapan hari pertama. Film ini masih beredar di 206 layar.Posisi terlaris kelima atau terakhir adalah film komedi percintaan Dimsum Martabak rilisan RA Pictures. Film ini mencapai raihan penonton 232 ribu dan masih beredar di 156 layar.Berikut daftar sementara 15 film terlaris tahun ini terhitung hingga 24 Juni 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.133)3. #Teman tapi Menikah (1.653.105)4. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)5. Yowis Ben (935.622)6. Jailangkung 2 (810.361)7. Sajen (792.892)8. Benyamin Biang Kerok (740.346)9. Alas Pati (682.470)10. Kuntilanak (649.528)11. The Secret: Suster Ngesot Urban Legend (639.553)12. Bayi Gaib: Bayi Tumbal Bayi Mati (617.045)13. London Love Story 3 (543.270)14. Target (502.345)15. The Perfect Husband (467.513)(DEV)