Serial Stranger Things akan Punya Versi Komik

California: Serial horor sci-fi Stranger Things akan segera punya "rumah" baru tempat kisahnya dikulik lebih lanjut. Dark Horse, yang telah meneken kontrak kerja sama dengan Netflix, akan menerbitkan rangkaian seri komik yang diadaptasi dari Stranger Things.



Seperti dilaporkan Entertainment Weekly, seri pertama komik ini akan terbit pada September 2018.

"Dark Horse dikenal sebagai jawara cerita dan pencerita. Kami sangat antusias bekerja sama dengan Netflix untuk membawa dunia Stranger Things ke komik," kata presiden Dark Horse Mike Richardson dalam pernyataan resmi.Kerja sama penerbitan ini akan berlangsung selama beberapa tahun. Sama seperti serialnya, kisah komik akan berpusat di kota Hawkins, Indiana.Komik seri pertama akan mengikuti kisah Will Byers dalam petualangan di dunia Upside Down setelah dia berpindah dan terjebak dalam dimensi ini. Dia harus memikirkan siasat untuk kabur dari sana dan menghindari serangan Demogorgon.Dalam versi serial aslinya, penonton tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan Will (Noah Schnapp) selama terjebak di sana. Dia muncul pada episode terakhir saat diselamatkan ibu (Winona Ryder) dan kawan-kawannya.Kisahnya ditulis oleh Jody Houser (Orphan Black), digambar oleh Stefano Martino (Nathan Never), diwarnai oleh Lauren Affe (Five Ghosts), serta disajikan dengan teks tulisan Nate Piekos (Green Arrow). Kavernya digarap oleh Aleksi Briclot, Rafael Albuquerque, Kyle Lambert, dan Patrick Satterfield.Serial Stranger Things dibuat oleh Matt dan Ross Duffer untuk Netflix. Musim pertama sebanyak delapan episode dirilis pada Juli 2016. Musim kedua sembilan episode dirilis Oktober 2017. Musim ketiga sedang dikerjakan dan akan dirilis tahun depan.

(ASA)