Akhir Pekan Ketiga, Sebelum Iblis Menjemput Masih Unggul di Box Office

Jakarta: Film horor Sebelum Iblis Menjemput (SIM) dari Sky Media masih memimpin perolehan box office domestik pada akhir pekan ketiga tayang. Selama sepekan terakhir hingga Minggu, 26 Agustus 2018, film ini menambah angka penjualan tiket sekitar 278 ribu lembar.



Menurut data Katalog Film Indonesia, total penjualan tiket SIM selama 18 hari tayang adalah 955 ribu lembar. Dengan asumsi satu tiket senilai rata-rata Rp37 ribu, pemasukan kotor film ini telah mencapai Rp35,36 miliar. Untuk sementara, SIM menjadi film 2018 terlaris ke-9.

Rompis dari MNC Pictures juga punya performa box office cukup baik hingga akhir pekan kedua penayangan. Selama sepekan terakhir, film drama percintaan ini menambah angka penjualan tiket 193 ribu lembar. Total tiket selama 11 hari adalah 355 ribu atau setara pemasukan kotor Rp13,16 miliar.Sesat: Yang Sudah Pergi Jangan Dipanggil Lagi dari Rapi Films tak beda jauh dengan Rompis. Pada akhir pekan pembuka atau selama empat hari pertama tayang, film ini meraup angka penjualan tiket 114 ribu lembar atau setara Rp4,24 miliar.Selain Sesat, ada dua film terbaru yang tertinggal jauh secara komersial. Selama empat hari pertama tayang, Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta dari Mooryati Soedibyo Cinema hanya meraup angka penjualan tiket 21 ribu. Lalu Cinta sama dengan Cindolo na Tape dari produser Andi Burhamzah, yang dirilis di bioskop kawasan timur, meraup penjualan tiket 14,9 ribu lembar.DOA (Doyok-Otoy-Ali Oncom): Cari Jodoh dari MD Pictures melemah dengan cepat pada akhir pekan kedua. Setelah dibuka dengan 216 ribu tiket, film komedi ini menambah angka penjualan 88 ribu tiket saja selama sepekan terakhir. Total tiket selama 11 hari adalah 304 ribu atau setara Rp11,26 miliar.Si Doel the Movie dari Falcon Pictures menambah penjualan tiket sekitar 90 ribu pada akhir pekan keempat tayang. Selama 25 hari, total tiket terjual adalah 1,74 juta atau setara Rp64,38 miliar. Film ini masih beredar di 71 layar bioskop dan untuk sementara, menjadi film 2018 terlaris ketiga setelah Dilan 1990 (Falcon) dan Danur 2: Maddah (MD).Gentayangan dari MVP Pictures masih beredar di 23 layar dan tidak berhasil mencapai penjualan tiket di atas 600 ribu. Film-film lain yang sudah baru saja pamit dari bioskop adalah Serendipity dari Virgo Putra Film, 22 Menit dari Buttonijo Films, serta Kafir: Bersekutu dengan Setan dari Starvision Plus.Berikut daftar sementara 15 film terlaris tahun menurut data Katalog Film Indonesia per Senin, 27 Agustus 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.133)3. Si Doel The Movie (1.740.226)4. #Teman tapi Menikah (1.655.829)5. Jailangkung 2 (1.498.635)6. Sabrina (1.337.510)7. Kuntilanak (perkiraan 1.236.000)8. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)9. Sebelum Iblis Menjemput (955.859)10. Yowis Ben (935.622)11. Rasuk (900.019)12. Target (823.525)13. Sajen (792.892)14. 22 Menit (786.242)15. Benyamin Biang Kerok (740.346)(DEV)