Tara Basro Antusias Terlibat di Film Pengabdi Setan

Metrotvnews.com, Jakarta: Tara Basro akan berakting di film horor terbaru arahan Joko Anwar berjudul Pengabdi Setan. Dia mengaku sangat senang menyambut proyek ini, apalagi setelah mendalami skenario dan peran.



"Senang banget. Tadinya baca naskah cuma kebayang interpretasi aku seperti apa. Tapi ketika ngobrol sama Bang Joko, jadi makin excited. This is gonna be great," kata Tara di kantor Rapi Films, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 21 April 2017.



Pengabdi Setan merupakan film produksi ulang (remake) atas film horor berjudul sama garapan Rapi Films tahun 1980. Cerita versi Joko diakui tak akan jauh beda dan akan tetap mempertahankan adegan serta elemen sebanyak mungkin.



Film ini akan menjadi film horor kedua yang melibatkan Tara sebagai pemeran. Sebelumnya, pemilik nama asli Andi Mutiara Pertiwi Basro ini berakting di film horor omnibus Hi5teria (2012) segmen Pasar Setan arahan Adriyanto Dewo.



"Mudah-mudahan makin ke sini horor banyak yang menyenangkan. Karena menurutku, film horor banyak penikmatnya. Dan setan-setan Indonesia lebih seram dari setan di luar," ujar Tara.



Proses syuting Pengabdi Setan akan dimulai pada Senin 24 April 2017 dan diharapkan selesai dalam 21 hari. Selain Tara, sejumlah pemain terlibat antara lain Bront Palarae, Egi Fedly, Ayu Laksmi, Fachri Albar, dan Asmara Abigail.

(ELG)