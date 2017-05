Guardian of the Galaxy Vol. 2 Pimpin Box Office Minggu Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Guardian of the Galaxy Vol. 2 mendominasi box office untuk pertama kalinya sejak dirilis pada 26 April lalu. Sekuel Guardian of the Galaxy yang menyoroti kembalinya Chris Pratt, Zoe Zaldana, Dave Bautista, dan Michael Rooker ini meraup USD145 juta dari 4.347 bioskop.



Secara global, film ini meraup pemasukan total USD427 juta sejauh ini.

Dilansir dari Aceshowbiz, film ini didominasi penonton laki-laki sebanyak 56 persen. Sementara, penonton berusia 25 tahun ke atas tercatat sekitar 22 persen. Jumlah penonton dewasa mencapai 72 persen. Sedangkan penonton remaja hanya sekitar 9 persen.Di posisi kedua, The Fate of the Furious "tumbang" setelah menduduki posisi puncak selama tiga minggu berturut-turut. Film ini meraih USD8,5 juta untuk pemutarannya? di pekan keempat.Juara ketiga, diraih The Boss Baby dengan pendapatan USD6,2 juta.Guardians of the Galaxy Vol. 2 (USD145 juta)The Fate of the Furious (USD8,5 juta)The Boss Baby (USD6,2 juta)How to Be a Latin Lover (USD5,3 juta)Beauty and the Beast (2017) (USD4,9 juta)The Circle (USD4 juta)Baahubali 2: The Conclusion (USD3,2 juta)Gifted (USD2 juta)Going in Style (USD1,9 juta)Smurfs: The Lost Village (USD1,8 juta)(DEV)