Vin Diesel Bukan Pilihan Pertama Pemeran Dominic Torreto

Metrotvnews.com, Jakarta: Sosok Vin Diesel begitu melekat dalam seri film Fast & Furious meskipun tidak tampil di film kedua. Neal H. Moritz, produser untuk delapan seri film ini, belakangan mengaku bahwa Vin Diesel bukanlah pilihan pertama Universal Pictures untuk memerankan tokoh Dominic Torreto.



Moritz awalnya memberikan naskah Fast & Furious 1 pada Rob Cohen dan mendiang Paul Walker, yang masing-masing diproyeksikan sebagai sutradara dan salah satu pemeran.

Ketika proyek film diusulkan, Universal meminta tokoh Dom diperankan oleh Timothy Olyphant, yang waktu itu telah dikenal lewat film Scream 2 (1997), Go (1999), dan Gone in 60 Seconds (2000)."Studio (Universal) bilang, kalau kamu bisa mendapatkan Timothy Olyphant untuk memerankan tokoh tersebut, kami akan luluskan film ini," ujar Moritz dalam wawancara di The Bill Simmons Podcast.Namun, Tim menolak ketika Moritz menawarkan."Beruntung, Tim Olyphant menolak. Dia adalah aktor besar. Sebenarnya aku penasaran akan jadi seperti apa film ini (jika Tim bermain)," katanya.Moritz lalu menawarkan peran tersebut pada Vin, yang waktu itu namanya belum sebesar Tim. Mereka bertemu di salah satu restoran di Los Angeles."Di sana aku berpikir, dia datang karena menginginkan peran (Dom), dan aku di sana untuk meyakinkan dia mengambil peran tersebut! Untung buat kami berdua. Lalu kami mulai membuat film itu," kata Moritz.Fast & Furious 8 atau Fate of the Furious, kini telah tayang di bioskop Indonesia. Berbeda dengan film-film sebelumnya, film kedelapan mengisahkan sisi kelam Dom Torreto yang berbalik arah dan mengkhianati kawan-kawannya.(ELG)