Robert De Niro Berperan Sebagai Bernie Madoff dalam The Wizard Of Lies

Metrotvnews.com, Jakarta: Aktor senior pemenang Oscar, Robert De Niro, berperan sebagai Bernie Madoff dalam film The Wizard Of Lies yang diproduksi HBO.



Bernie Madoff, penasehat investasi dan pemodal menjadi berita utama di seluruh dunia ketika dia ditangkap karena melakukan kecurangan finansial terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, pada 2008.

(Foto: Dok. HBO Asia)

The Wizard Of Lies mengisahkan skema Ponzi dari Bernie Madoff, penipuan, kebohongan, dan bagaimana dia bersembunyi.Selain Robert De Niro, film ini menampilkan akting dari Michelle Pfeiffer yang berperan sebagai Bernie Madoff.Film ini disutradarai oleh Barry Levinson, sedangkan naskah dibuat oleh Sam Levinson dan John Burnham Schwartz, serta Samuel Baum, berdasarkan buku The Wizard of Lies: Bernie Madoff and the Death of Trust karya Diana Henriques.Film ini juga dibintangi Alessandro Nivola (American Hustle) sebagai Mark Madoff, putra tertua Bernie dan Ruth, dan Nathan Darrow (House of Cards) sebagai Andrew Madoff, putra terkecil mereka, keduanya bekerja dengan ayah mereka di lembaga investasi miliknya.Pemeran lainnya antara lain: Kristen Connolly (The Cabin in the Woods) sebagai Stephanie Madoff, isteri Mark; Lily Rabe (Pawn Sacrifice) sebagai Catherine Hooper, tunangan Andrew; dan Hank Azaria (Brockmire) sebagai Frank DiPascali, tangan kanan Bernie dalam skema Ponzi. Diana B. Henriques, penulis pertama yang mengunjungi Madoff di penjara, berperan sebagai dirinya.Film ini akan tayang di HBO pada 21 Mei 2017 pukul 07:00 WIB, dan ditayangkan ulang pukul 20:00 WIB di hari yang sama.(DEV)