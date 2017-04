Ed Sheeran Bocorkan Perannya di Game of Thrones

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyanyi dan penulis lagu Ed Sheeran dikabarkan akan terlibat sebagai pemeran ekstra dalam serial Game of Thrones musim ke-7. Belakangan Ed bercerita sedikit bahwa dia akan berada dalam satu adegan bersama tokoh Arya Stark, yang diperankan oleh Maisie Williams.



"Aku hanya terlibat dalam satu adegan bersama Maisie. Aku menyanyikan satu lagu dan dia kemudian berkata, oh itu lagu yang bagus," kata Ed dalam wawancara dengan The Hits Radio, seperti dikutip oleh Screen Rant.

Terkait peran ini, sebelumnya Ed juga mengungkap bahwa dia tidak akan menjadi tokoh yang mati. Drama fantasi HBO yang diadaptasi dari novel A Song of Ice and Fire karangan George RR Martin ini, dikenal sering mematikan para tokoh utama secara tak terduga."Aku tak tahu peran mana yang aku mainkan. Aku tidak mati di sana," kata Ed kepada Daily Star.Ini bukan kali pertama musisi bergabung sebagai pemeran ekstra dalam GoT. Sigur Ros, Of Monsters and Men, Will Champion (Coldplay), dan Gary Lightbody (Snow Patrol) juga pernah tampil dalam layar.GoT musim ke-7 dijadwalkan tayang perdana di HBO mulai 16 Juli 2017 dan akan berakhir 27 Agustus 2017. Tidak seperti enam musim sebelumnya dengan masing-masing 10 episode, GoT ke-7 dan ke-8 hanya akan memiliki enam episode.(ELG)