Veteran Studio Ghibli Garap Film Animasi Terbaru

Tokyo: Studio Ponoc, rumah produksi animasi bentukan para veteran Studio Ghibli Jepang, membuat debut film panjang mereka berjudul Mary and the Witch's Flower yang dirilis pada 2017. Kini mereka telah berlanjut dengan proyek film kedua berjudul Ponoc Short Films Theater.



Seperti dilansir dari Goboiano, Ponoc Short Films Theater direncanakan sebagai sebuah seri antologi, yang setiap filmnya berisi sejumlah film pendek dengan satu tema. Antologi pertama berjudul Modest Heroes dan berisi tiga kisah tentang "para pahlawan sederhana pada zaman kita".

Film pertama adalah Kanini to Kanono, kisah petualangan dua kepiting bersaudara. Film kedua adalah Samurai Egg yang berkisah tentang hubungan kasih keluarga antara seorang ibu dan anak. Film ketiga adalah Toumei Nigen yang berkisah tentang perjuangan manusia tak kasatmata yang kesepian.Ketiga film pendek berdurasi 14-15 menit dan digarap oleh tiga sutradara yang memiliki ikatan kuat dengan Studio Ghibli. Ada Hiromasa Yonebayashi, Yoshiyuki Momose, dan Akihiko Yamashita.Hiromasa terlibat dalam tim animasi untuk sejumlah proyek Ghibli sejak Princess Mononoke (1997). Debutnya sebagai sutradara adalah The Secret World of Arrietty (2010), disusul dengan When Marnie Was There (2014). Hiromasa juga mengarahkan debut film produksi Ponoc, Mary and the Witch's Flower.Yoshiyuki juga terlibat dalam beberapa proyek. Salah satunya adalah sebagai asisten pengarah animasi untuk Grave of the Fireflies (1988). Lalu Akihiko terlibat dalam beberapa proyek sejak Howl's Moving Castle (2004).Antologi ini dijadwalkan rilis di Jepang pada 24 Agustus 2018. Belum ada kabar lebih lanjut apakah film ini akan dirilis di lingkup yang lebih luas.Sementara itu, Ghibli sedang mengerjakan proyek film terbarunya setelah beberapa tahun berhenti produksi. Film diberi judul How Do You Live? dan akan menjadi film terakhir yang disutradarai Hayao Miyazaki.(DEV)